吳淡如揭好學生賺不到錢關鍵3原因！自曝：借1300萬20年仍未還

理財作家吳淡如日前在社群平台發布影片，針對「為何許多能力強、書讀得多的人卻賺不到錢」的問題，提出獨到見解。她認為問題核心在於「好學生心態」所形成的三大陷阱。

吳淡如分析，第一個陷阱是好學生深信「認真讀書就能找到好工作」的體制內思維。這類人將人生重心放在體制內競爭，為了退休後那筆固定退休金耗費大半生精力，卻因此忽略體制外更廣闊的財富機會。第二個問題是過度專注單一領域，放棄體制外的所有努力。第三個關鍵因素，也是最致命的一點，就是好學生普遍害怕負債。

廣告 廣告

針對傳統「無債一身輕」的觀念，吳淡如提出截然不同的看法。她建議，若有能力借款，應該只繳利息而暫不償還本金。她解釋這個策略的邏輯在於對抗通膨。通貨膨脹會讓現金價值縮水，但同時也會讓債務的實際負擔降低。換言之，錢會變薄，債務也會跟著變薄。

為證實觀點的可行性，吳淡如分享親身投資經驗。她透露約20年前以1500萬元購入一處房產，當時貸款1300萬元。這20年間，她始終只支付利息，從未償還本金。由於沒有急著還款，她在這段期間保有充裕的現金流，生活品質並未因房貸而受影響。

如今，這處房產市值已飆升至3500萬元，增值幅度超過一倍。吳淡如藉此案例強調，懂得利用金融槓桿的人，能讓債務隨時間自動稀釋，這正是許多好學生一輩子學不會的觀念。她認為，會借錢的人懂得讓通膨為自己工作，而非成為通膨的受害者。

影片曝光後引發網友熱烈討論。部分網友認同她的觀點，留言表示「聽君一席話勝讀十年書」、「說得真好，好學生真的不喜歡欠錢」。但也有網友提出疑問，認為這種策略需要穩定的賺錢能力和良好信用基礎，並非人人適用。有人質疑銀行是否會對一般客戶提供只還利息的特殊待遇，或是需要將房產再增貸進行其他投資。

吳淡如的理財觀念挑戰了傳統思維，也再度引發社會對於負債、通膨與財富累積之間關係的深入思考。

更多品觀點報導

凱基銀限時高利存款 美元定存年利率最高6%！

現金流新思維！鉅亨買基金、國泰投信、聯博投信 這樣說

