娛樂中心／張予柔報導



資深藝人吳淡如身兼作家及主持人，加上常常分享商業、財務知識，敢言直率作風深受不少觀眾喜愛。近日她在影片中提到的「好學生學不會的理財觀念」引烈討論。吳淡如透露，自己20年前購買一間房子時借了1300萬元房貸，但期間僅支付利息，至今本金仍未歸還，並強調這種策略是抵禦通膨的重要手段。





吳淡如揭「好學生賺不到錢」3大原因！自曝理財祕訣：借1300萬20年沒還

吳淡如在影片中回答友關於「能力很強、書讀的很多，可是沒有賺到錢？」的提問，並給出3點解釋。（圖／翻攝自臉書吳淡如）

廣告 廣告

吳淡如在影片中回答了網友關於「為什麼有很多人明明能力很強，書讀的很多，可是沒有賺到錢？」的提問。她直言，好學生通常賺不到錢的原因有3個：第一，好學生很怕錢，「好好讀書會找到好工作，會找到好薪水，是體制內的思維」；第二，好學生過度專注單一科目，「還在指望退休之後誰給我錢，為了某個固定的、嗷嗷待哺可以領到的錢，放棄了體制外的所有努力」；第三，害怕欠錢，習慣將房貸或債務儘快還清，缺乏利用債務創造財富的觀念。吳淡如認為，「只要你借得到錢能夠只還利息，不要還本金，錢不要急著還完！」。





吳淡如揭「好學生賺不到錢」3大原因！自曝理財祕訣：借1300萬20年沒還

吳淡如表示，長期持有債務並不一定是壞事，反而能讓負債「隨著時間變薄」。（圖／翻攝自臉書吳淡如）

吳淡如以自身經驗來舉例，她20年前購入價值1500萬元的房子，貸款1300萬元，但她期間只支付利息，房貸本金始終沒有還清。她指出，通膨會使貨幣價值下降，因此長期持有債務並不一定是壞事，反而能讓負債「隨著時間變薄」。影片曝光後，網友熱烈回應，紛紛留言表示「乾媽太帥了」、「有借慢還，越欠越少」、「這個觀念是建立在投資賺的錢比付房貸利息還高，但不懂投資的人最好是乖乖把房貸還完」、「強調的重點是能不還本金，就不要急著還」。



原文出處：吳淡如揭「好學生賺不到錢」3大原因！自曝理財祕訣：借1300萬20年沒還

更多民視新聞報導

女中士營區內激戰換錢！他遭撤職喊冤：外面1.5K一堆

祖孫被自家「7隻比特犬」咬死！鄰居怒控1事

朱孝天被踢出F4？阿信「1句話藏玄機」點燃合體希望

