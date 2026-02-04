吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」

吳淡如今天po文，提到自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」（翻攝自吳淡如臉書）

藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」

吳淡如今天po文提到，自己過年前，都得到東京出差，處理一些公司的小事。「其實我非常不喜歡瑣事或行政作業，不過因為有一陣子沒管，『一片荒蕪』，很多事情也必須我自己來處理。」

吳淡如坦言，有人說萬事起頭難，事實上就算在穩定的事業，人事的管理也很難。不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中。她還提到，日本現在的執政還是排外的，過去給外國人開公司的紅利取消，有很多更動。對於長居者的稅率也是加了又加，除非沒收入。「還好我很早就放棄了長居權。否則每年要繳國民年金多得可怕。」

最後吳淡如表示，很多人現在才要來日本買房子，她的臉上真的只能泛著一抹神祕微笑。「如果不是儲存了很多發酵汁，我還真的很想把自己住處賣掉。那麼，高興住什麼旅館就去住什麼旅館，就都可以報帳。」

