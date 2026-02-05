吳淡如教中年人這麼做 幸福曲線就會向上走

〔記者林南谷／台北報導〕61歲知名作家吳淡如昨才因分析日本目前執政排外，過去給外國人開公司的紅利取消，吸引記者報導她很早就放棄長居權，否則每年要繳國民年金多得可怕，很多媒體也跟進報導，今(5)日一早，吳淡如再度發文，同樣引發共鳴。

吳淡如發文一開頭就說：「中年人這麼做，幸福曲線就會向上走。」認為人的幸福感就像一條U型的曲線，這條曲線在40歲的時候會跌到低谷，「不過你不用擔心，因為『幸福曲線』在中年觸底後反而會回升。」

這是為什麼呢？吳淡如說，不是因為人生突然變簡單，「是因為人到中年心境轉換，以後反而突破了框架。」

