吳淡如暢遊京都鴨川 揭無法極限運動真相

〔記者林南谷／台北報導〕作家吳淡如目前人在日本，7日晚間在臉書曬出身在京都鴨川照片，她曬出照片引發討論，吳淡如也做出解釋。

在吳淡如曝光照片，她站在河川的一塊石階中，身穿貴婦裝扮的她作勢看著河畔低頭沉思，吳淡如說：「法國攝影師朋友幫我在鴨川拍的照片。看得出來我實也不肯再往前走跳一塊石頭嗎？其實不是我膽子很小，而是裙子很窄。不能夠做極限運動，只好低頭沉思。」

吳淡如發文後，網友紛紛留言打趣說「服裝搭配真好看」、「很日本風」，還有人直接表示：「看得出你猶豫那……窄裙。」

京都「鴨川」是一條貫穿京都市區南北、全長約27至31公里的重要河川，見證了千年古都的歷史，是當地人與遊客喜愛的休閒去處。河岸兩側自然風光優美，春季櫻花綻放，夏季有著名的「納涼床」料理。

