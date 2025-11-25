吳淡如曝疫情後「1原因」搭機習慣改變 網嘆：有同感

國際機票太貴，吳淡如出國改變習慣。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如經常為了工作當空中飛人，每次搭機都習慣買商務艙機票，但近日她卻在社群發文表示，自疫情後搭機習慣改變，以往搭商務艙習慣也因此跟著改變，原因曝光不少網友按讚留言表示「有同感」。

吳淡如分享搭機習慣表示，從30歲後出國搭機都搭商務艙，但疫情之後因為票價漲幅帶大，讓她重新思考搭商務艙的必要性，她坦言，自己向來會把錢花在「買經驗」與「買感受」上，但國際機票漲幅大，貴到嚇死人的機票，因而讓她決定改變自己習慣。

吳淡如舉例，台北松山飛上海機票，飛行時間只要90分鐘，經濟艙票價9000元，但商務艙卻高達4萬元，兩艙等的機票差距高達4倍，讓她難以接受。即使出國大都是因為工作，公司可以報帳，但自己仍認為不需要花這筆錢，一趟上海兩艙等的機票，價差至少1萬5千元。

