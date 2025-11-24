吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺

吳淡如透露，自己從前都搭商務艙，近年已會看價格決定，有時候會搭經濟艙。（示意圖／Pixabay）

大多數人出國都是以搭飛機的方式，也會依照個人需求，選擇不同艙等乘坐。昔日知名主持、現暢銷作家吳淡如最近分享自己搭機習慣，從30歲後都搭商務艙，卻因為近年票價漲幅太大，她重新思考價值與價格的差距，超過她的標準就會改購買經濟艙。

吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。

但近年來，特別是疫情過後，吳淡如發現國際機票價格變化大，尤其商務艙價格「突飛猛進」，讓她開始重新衡量。吳淡如舉例台北松山機場飛上海，經濟艙票價不到9000元，但商務艙卻超過40000元，價格差距超過4倍，飛行時間卻不到90分鐘，讓她難以接受。吳淡如表示，只要價格相差超過3倍，她就會毫不猶豫選擇經濟艙。

吳淡如透露，即便公司可提供報帳、允許她搭商務艙，依舊堅持按照自己心中的價值準則消費，並笑稱若選擇經濟艙，「等於一趟算是賺15000元」，時間相同，「打工費不低」。吳淡如也說，「有些人腦子裡有一把衡量價格與價值的尺，不想讓價格超過價值太多，我就是這種」，但她也強調說的是自己，別人搭飛機選擇哪種艙等，她沒有意見、沒有給建議。

