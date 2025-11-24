吳淡如自爆都搭商務艙！曝1原因「改搭經濟艙」

生活中心／張予柔報導



資深藝人吳淡如身兼作家及主持人，敢言直率作風深受不少觀眾喜愛。近期她在社群上分享自己搭機的最新習慣，再度引發熱烈討論。她坦言，過去因工作與生活需求，長期習慣搭乘商務艙，但隨著近年機票價漲幅過大，讓她重新衡量「價值」與「價格」之間的平衡點，最後決定只要商務艙與經濟艙價差超過三倍，就會果斷改選經濟艙。她說道「只要我搭經濟艙，一趟等於賺一萬五。」引起不少網友共鳴。





吳淡如自爆30歲後都搭商務艙！曝1原因「改搭經濟艙」不敗教主也點頭

吳淡如在臉書分享自己對搭乘商務艙的看法，同時指出這幾年機票價格狂漲。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

廣告 廣告

吳淡如在臉書發文透露，自己20多歲擔任旅遊記者時，常因工作機會搭乘商務艙，久而久之也成了習慣，30歲以後，只要出國幾乎都會選擇商務艙，也默默把這種「對自己的待遇」視為一種承諾。然而，這幾年機票價格狂漲，並舉例從台北松山飛上海，經濟艙價格不到9000元，但商務艙卻飆到4萬元以上。

吳淡如自爆30歲後都搭商務艙！曝1原因「改搭經濟艙」不敗教主也點頭

吳淡如對台北松山飛上海商務艙卻飆到4萬元以上表示震驚，直言「不到一個半小時就到了，不是嗎？」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

吳淡如忍不住驚呼「四倍多的價格，不到一個半小時就到了，不是嗎？」在她心中，只要價差超過三倍，就改搭經濟艙；反正她搭機頻率高，仍可使用航空會員資格進貴賓室休息。雖然機票可以報公帳，但她堅持，價格不可以遠超過她內心認為的價值，「只要我搭經濟艙，一趟算是賺1萬5000元」。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言表示贊同，紛紛大讚她務實不做作「淡如姐講得太中肯了」、「欣賞更喜歡淡如的務實思維，我跟您一樣也有這一把尺」、「與其花錢買奢侈品，不如把錢花在旅行與體驗上」。甚至連「不敗教主」陳重銘也跳出來留言：「我也搭經濟艙」。





原文出處：吳淡如自爆30歲後都搭商務艙！曝1原因「改搭經濟艙」不敗教主也點頭

更多民視新聞報導

服務生送錯餐哭喊薪水不夠賠！謝金燕「1舉動」全網大讚

洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲

警局長研究新槍走火爆頭妻！送醫途中又翻車…

