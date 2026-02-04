吳淡如認了很早放棄日本長居權 「想把住處賣掉」揭可怕原因

吳淡如很早放棄日本長居權，想賣房揭可怕原因。（圖／臉書 吳淡如）

在國外買房的話題一直都有人在討論，其中日本就是熱門選項之一，作家吳淡如、YouTuber Joeman都曾分享在日本買房的經驗，然而，吳淡如近日卻透露，自己很早就放棄日本的長居權，更直言：「我還真的很想把自己住處賣掉。」

吳淡如4日在社群透露，農曆過年前都會到東京出差，處理一些公司的小事，儘管自己非常不喜歡瑣事或行政作業，但已經有一段時間沒管理，所以很多事情必須親自處理，「有人說萬事起頭難，事實上就算在穩定的事業，人事的管理也很難。不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中」。

她提到，日本目前的政策對外國人較為嚴格，過去外國人開公司的優惠已取消，長居者的稅率也持續增加，因此慶幸道：「還好我很早就放棄了長居權，否則每年要繳國民年金多得可怕。」至於現在聽到有人想在日本買房，她便會「泛起一抹神祕的微笑」，坦言：「如果不是儲存了很多發酵汁，我還真的很想把自己住處賣掉。那麼，高興住什麼旅館就去住什麼旅館，就都可以報帳。」

說到在日本買房，有很多人想趁日幣貶值時進入日本房產市場，不過，吳淡如曾透過Podcast節目表示，日本房地產的運作邏輯與台灣完全不同，如果帶著「買房等增值」的思維過去，很可能落入錢坑，甚至到頭來變成負資產。她強調，「買錯比買貴更可怕」，認為不要貪便宜買偏遠物件，且地段選擇很重要，最後還要思考未來誰會接手，如果沒有合適的接手人選，不應輕易下手。

