吳淡如認「放棄日本長居權」！首曝背後真相…

資深藝人吳淡如身兼作家及主持人，加上常常分享商業、財務知識，敢言直率作風深受不少觀眾喜愛。近日她透露對於長期居留及日本投資環境的看法，並透露過年前特地飛往東京辦理公務，卻意外發現公司內部狀況混亂，讓她不得不親自介入「救火」，即便她坦言自己非常不喜歡瑣碎的行政工作，但面對問題仍只能硬著頭皮處理。









吳淡如自爆「放棄日本長居權」！首次公開背後真相：國民年金多得可怕

吳淡如自曝公司「荒蕪慘況」讓她趕緊飛去日本救火，並感嘆人事管理難度高，系統化管理不可或缺。（圖／翻攝自臉書吳淡如）

吳淡如發文指出，過去因為一段時間未親自盯場，公司呈現「一片荒蕪」的慘況，讓她深刻感受到人事管理的難度。她感嘆「有人說萬事起頭難，事實上就算在穩定的事業，人事的管理也很難。不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中」。

吳淡如談到日本投資與居留環境，表示稅務優惠取消、長居權成本又提高，很慶幸自己早已放棄長期居留。（圖／翻攝自臉書吳淡如）

除了公司內部管理問題，吳淡如也對日本現行的投資與居留環境提出看法。她表示，過去日本曾透過稅務優惠及補助政策吸引外國投資者，但現行政策已大幅收緊，長期居住者的稅率不僅沒有減免，反而增加，她直言「還好我很早就放棄了長居權，否則每年要繳國民年金多得可怕」。



