吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？

〔記者侯家瑜／台北報導〕作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。

吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」，因此理財最重要的是掌握在自己手裡。

針對有人留言稱她之所以富有，是因為貴人相助，吳淡如回應：「你相信貴人相助我60年？」她感慨外界總把成功簡化，忽略背後努力。她也表示雖然人生中確實有不少貴人，但不能依賴貴人。

她更以吸引力法則分享自己的信念：「如果你誠懇地當別人的貴人，就會有誠懇的人來幫你的貴人。」但她強調，理財之路仍須回到「邏輯」。

貼文中，吳淡如也點破不少人會把他人的成功歸因於「富爸爸、貴人、運氣好」，但她認為這種說法其實是忽視別人的努力，也會讓自己陷入抱怨心態。她說：「想要有貴人，你也得當別人的貴人！只接受不付出，你遇到的貴人一定都是詐騙集團。」

她提到，若缺乏理財邏輯，即使貴人願意幫忙，也可能「大意失荊州」，甚至把人生積蓄交給錯誤的人。她提醒，每個人的財富條件不同，「就算是黃仁勳、郭台銘願意當你的貴人，你也不可以跟着他投。」

吳淡如最後呼籲大眾學會獨立管理財務：「大道至簡，靠自己不要靠貴人！」她也提醒，在平均壽命可能提升到120歲的未來，沒有人能當你一輩子的貴人，唯有現在開始建立金錢邏輯，才不會讓長壽變成負擔。

