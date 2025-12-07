吳淡如「好學生賺不到錢」震撼3原因全說了 自招：借1300萬20年仍未還

娛樂中心／綜合報導

近日，作家吳淡如在影片中被問及為何能力強的人，但最終卻都沒有賺到錢的原因，她以一句「好學生通常賺不到錢」直切重點，並透露自己房貸1300萬借了20年，至今都未還到本金。

吳淡如解釋許多人擁有高能力、高知識，卻始終賺不到錢的原因有三項，首先第一個是「他很怕錢」，強調讀好書找到好工作，都是體制內的思維，再者是指望退休後「給我錢」，表示許多人會為某個固定可以領到錢的工作，而放棄體制外的努力。

廣告 廣告

最後一點則是「怕欠人家錢」，吳淡如解釋好學生其實都會有急於還錢的觀念，她以買房當作舉例，表示大家都會覺得應該要盡快將貸款還完，不過吳淡如給出截然不同的觀念，提到只要借到的錢，能夠「只還利息，不要還本金」，就不要去急著把它還完。

吳淡如透露當初購屋貸款1300萬元，直至現今已過去20年，她都只有還利息沒還本金，吳淡如指出雖然還在償還貸款「但我並沒有過著很苦的生活」，尤其現今通膨的議題，連同債務也會一起變薄，吳淡如最終給出結論，表示只要會借錢，「債務也會隨著時間變薄」，而這就是好學生一直學不會的觀念。

吳淡如認為通膨也會把債務一起變薄。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

粉絲砸錢讓劉詩詩得獎...卻突被撤換「改由她領走」 愛奇藝道歉了

愛慘台味手搖飲！張員瑛主持AAA被拍「連喝兩杯」：上台前一刻才鬆手

一彎腰倒奶！短今「硬碟私藏片」流出 邪惡視角洩春光辣爆

才爆當排球男神小三！河北彩伽「車上張嘴私照」流出...震撼15萬網友

