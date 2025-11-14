吳添豪首惜廚師第二名張善政表揚

桃園市長張善政日昨下午於市政會議中表揚榮獲環境部第三屆首惜廚師全國第二名的吳添豪同學。張市長表示，「首惜」的「惜」意指珍惜食材、減少浪費，環境部以廚藝競賽倡議惜食理念，別具教育意義。此次吳添豪同學從全臺五七二名參賽者中脫穎而出，不僅展現桃園青年在永續飲食上的創意與實踐，更象徵桃園在環境教育與食物減廢推動上的成果。期勉更多學子效法吳同學精神，讓環保與惜食成為日常生活的一部分。

吳添豪同學表示，非常榮幸能代表桃園參加本次「首惜廚師」比賽，並感謝市府環保局團隊一路協助與陪同。競賽中，他以「涼拌翡翠雞絲」與「白玉苦瓜釀雞腿」兩道創意料理參賽，將全雞、雞胸肉、白玉苦瓜與蔬菜邊角料結合，不浪費任何食材。

吳同學指出，希望透過此次競賽獲獎，讓更多人瞭解珍惜食材、減少廚餘的重要，也期盼未來能持續結合烹飪與環保理念，推廣永續飲食文化。

環保局表示，環境部辦理的「第三屆首惜廚師甄選活動」旨在喚起民眾對食物浪費問題的重視，藉由創意料理實踐「食材零浪費」的理念。

環保局也指出，吳添豪的表現不僅是個人榮譽，更展現惜食教育推行的成果。呼籲市民共同響應惜食運動，從每一餐做起、從每一個食材開始，在日常生活中實踐「不浪費、愛地球」理念。