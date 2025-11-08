吳濁流文學獎一甲子首迎外籍得獎者 明年出版吳濁流全集
〔記者廖雪茹／新竹報導〕吳濁流文學獎邁入一甲子！第60屆吳濁流文學獎頒獎典禮今天在新竹縣新埔鎮吳濁流故居舉行，今年總共收到865篇稿件創新高，更首次誕生外籍得獎者，客語詩首獎得主張簡敏希與評審獎得主吳青展分別上台朗誦作品〈泅水〉、〈亻恩先行等來〉，文化局也邀請金曲獎歌手羅思容現場演唱，讓觀眾感受客家文學的魅力。
縣長楊文科、前縣長林光華、吳濁流的孫女吳杏村與家族成員等人都出席，並表揚20件獲獎作品的創作者。吳濁流文學獎為台灣文學史上現存最久的文學獎，楊文科表示，有「鐵血詩人」美稱的吳濁流，創作漢詩逾兩千首，作品展現對於鄉土社會的關懷，以及不畏強權的客家精神，可謂客家之光也是台灣文學之光。
文化局表示，2025吳濁流文學獎各類別的首獎作品，分別為現代詩─紀明宗〈邂逅一頭野豬〉、兒童文學─鄭丞鈞〈森林的大法師〉、散文─鄭薇琪〈聲骨〉、短篇小說─鄭委晉〈帕拉梅拉沒有後座嬰兒座椅〉、客語詩─張簡敏希〈泅水〉。其中，在台攻讀研究所的香港籍碩士生鄭薇琪、新加坡詩人曾國平，是自去年開放海外及非本國籍的民眾投稿後，首度出現的外國籍得獎者。
張簡敏希〈泅水〉以台灣人與海洋的距離和關係展開，隱喻追求自由與自主的嚮往，令讀者與聽眾產生許多的思考與迴響；吳青展〈亻恩先行等來〉則描繪牛欄河、赤柯山與東安古橋等關西地景，展現有志者同行、為環境保護與鄉土社會盡一份心力的精神。
文化局表示，20篇得獎作品除已收錄於《2025年吳濁流文學獎得獎作品集》出版，今年首度邀請客語詩得獎者錄製朗誦得獎作品的音檔，置於文化局youtube頻道，邀請大家聆聽。而為了保留珍貴的文學史料，新竹縣努力推動「吳濁流全集出版計畫」，預計明年正式出版。
