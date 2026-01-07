吳琪銘、吳昇翰父子發送8千顆雲林高麗菜 樹林鄉親不畏低溫排隊力挺農民

民進黨籍新北市議員參選人吳昇翰今天攜手父親立委吳琪銘，早上先在樹林鎮南宮發送雲林高麗菜，力挺農民。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國內高麗菜目前產量過剩，民進黨籍新北市議員參選人吳昇翰發起「翰你一起挺農民」活動，今天攜手父親立委吳琪銘在新北市5地發送雲林高麗菜，力挺老家雲林高麗菜農，今早首站來到樹林鎮南宮(千歲廟)，雖僅10多度低溫，仍吸引鄉親大排長龍逾200公尺，排到廟外路上，搶頭香的黃姓阿嬤7點半就來排隊，穿2件衣服的她「直呼不冷」。

吳昇翰、吳琪銘父子今早先攜手在鎮南宮發雲林高麗菜，露著笑容捧著高麗菜給領菜的鄉親，許多人身穿外套排隊拿菜時，仍說不覺得冷，場面熱絡。

吳昇翰表示，身為雲林子弟，高麗菜價近期因產量過剩，他們現在的批發價1公斤大概剩約15塊，這個價格其實連他採收的工錢都不夠，農民的心裡都在滴血，所以發起活動，攜手父親、樹林區公所、跟在地里長們，從雲林直送新北8000顆高麗菜來發送，也邀請鄉親採購高麗菜，讓雲林農民可以好過年。

吳昇翰也說，從小看著爸爸跟很多前輩對地方的付出，也看到土城、樹林、三峽、鶯歌地區從以前到現在的眾多改變跟建設，自己也在父親服務處團隊八年，跟著爸爸處理過很多的地方建設跟服務，所以希望學著爸爸的精神，替地方做更多服務。對於父親過往擔任立委的表現，他坦言「壓力一定是會有的」，但年輕人就是要學著長輩的精神，把事情做得更好，造福地方。

吳琪銘表示，兒子是年輕人，他對政治有興趣，本身又具備條件，在自己的服務處做8年地方服務，這次的議員初選盼大家給他機會，年輕人有活力，做事積極，他有這個興趣，「我一定全力支持他」。

「翰你一起挺農民」今天第2站上午11點在鶯歌中鶯集合所(建國路112號)，第3站下午1點半在三峽服務處(中正路一段212號)，第4站下午3點在土城區的頂埔清水祖師廟，第5站下午4點在土城服務處(金城路三段172號)。

搶頭香的阿嬤早上7點半就來排隊。(記者黃政嘉攝)

10多度低溫，仍吸引眾多鄉親大排長龍逾200公尺領菜。(記者黃政嘉攝)

立委吳琪銘支持者開心領高麗菜。(記者黃政嘉攝)

吳琪銘發起活動，準備8000顆高麗菜今在新北5地發送民眾，力挺雲林農民。(記者黃政嘉攝)

