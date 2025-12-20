吳瑟致觀點》不是壞事！行政院「不副署」合憲且是責任政治的表現

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰決定不副署立法院通過的《財政收支劃分法》（以下簡稱《財劃法》）修法案，引發高度政治與憲政爭議。此一決定不僅涉及中央與地方財政權限的重新分配，也觸及憲法上對於總統公布法律及行政院副署制度的實質意義，以及行政立法之間權力制衡關係。從憲政運作與政策執行的面向來看，卓院長不副署的決定，這是行政權對財政紀律與治理穩定性的判斷，簡單來說，不但合憲、更是捍衛行政立法制衡的憲政體制。

「不副署」合憲 是承擔責任的表現

首先，就副署制度的憲政角色而言，行政院不副署並非單純制衡對抗，而是制度上允許的憲政選擇。副署的本質，在於要求行政院對總統命令或法律公布共同承擔政治責任的表現；換言之，副署意味著行政院認可該法案內容，並願意在後續施政與預算編列上加以執行，反之，不副署並不是行政獨裁，而是行政機構認知無法執行，甚至是避免執行後導致政府失靈，不副署會面對「不信任案」的倒閣結果，這正是卓院長選擇不副署，在政策與政治責任承擔上展現。

其次，就國家財政與政府治理角度來看，立法院此次針對《財劃法》的修法內容，是大幅調整中央與地方的稅收分配比例。行政院的主要疑慮，在於修法結果可能導致中央可支配財源顯著縮減，進而影響全國性公共政策的推動能力。中央政府負責國防、外交、社會福利與重大基礎建設，因為《財劃法》修正將可能導致中央財源出現結構性削弱，政府財政不是削減支出，就是提高舉債，恐損及整體政府的財政紀律與未來世代公平的爭議。可以說，行政院不副署正是基於對「政府治理」及「財政永續」的判斷，是不得不的決定。

藍白升高朝野對抗 才是問題本質！

當然，行政院不副署的決定，也引發憲政與政治層面的質疑，批評者認為，行政院拒絕副署，形同對立法院通過的法律行使實質否決權，可能削弱立法權的民主正當性，批評行政院不副署是為政治立場的延伸，而非純粹的制度判斷，可能進一步激化政治對立。問題是立法院在藍白合作下的《財劃法》修正案，也非出自制度理性的立法，在沒有和行政部門溝通，將立法作為政治報復的手段，這無疑是削弱行政權，甚至會引發國家財政癱瘓，試問，這也是一種立法擴權的問題，不是嗎？去年立法院通過的違憲擴權法案便是如此！

其實，行政院不副署雖然可能帶來憲政波動，但其實也不是件壞事，在我國現行憲法制度就可以得到解決，憲法也有規範解決波動的方法，立法院可以接受「不副署」，尊重行政院對於「財政永續」與「治理責任」的判斷；反之，立法院也可以不接受，提請憲法法庭審議，並請總統提出大法官名單，讓憲法法庭得以運作，此外，立法院也可以要求行政院長負起責任提出「不信任案」，總統提出解散國會、重選來尋求新的民意。簡言之，這次行政院「不副署」可以檢視我國的憲政運作，對於台灣民主發展來說，也是好事一件，除非藍白兩黨一再政治攻防，拉高朝野對抗局勢，這才是問題的本質！

