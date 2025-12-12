吳瑟致觀點》「世界工廠」大不如前 威權體制才是導致中國經濟危機的關鍵

林毅夫對於中國經濟表示樂觀，若能朝產業升級與技術創新方向發展，中國經濟成長率每年至少能達 5 % ，人民消費量也將有所提升。 圖：翻攝自百度百科

[Newtalk新聞] 美中持續對抗的情勢下，外界對於中國經濟走向相當關注，這個世界第二大經濟體的國家，在COVID-19疫情解封後，2023年經濟持續低迷，未來又會如何發展？恐怕也是習近平最頭痛的問題。中共進入二十大至今，投入許多刺激政策來帶動經濟復甦，然而效果確實不彰，再加上西方國家正走在與中國經濟脫鉤的道路，以及當前地緣關係對中國帶來挑戰，內外交迫的情勢正考驗著中共的治理能力。中共二十大四中全會通過了「十五五規劃」，強調「現代化」與「科技自主」的發展路線，表面上看似樂觀的國家前景，但真的如此嗎？

回顧2025年中國經濟強調安全控制

2025年中共設定經濟成長目標同2024年一樣是5%，已步入2025年收官之際，想當然爾，中共必然會傾國家之力注入水份達標，但恐怕和外界的評估會有著明顯的差距，這反映出當前中國經濟社會發展的困境，灌水的力度是一年比一年來得強，中國經濟已從過去的「政府主導」走向「政府控制」，尤其是習近平在二十大後不斷強調「安全」的意志，一改改革開放以來的「發展才是硬道理」路線，「安全優先於經濟發展」已是「實」道理，習近平心裡築著「東升西降」的中國夢，不是以市場需求為標準，而是發自對政治權力需要的安全觀。

習近平的安全觀投射在國家政權的穩定，這正好說明了他的不安全感，反應在經濟政策上，供給、效率已不是首要考量，而是經濟為政治服務，2018年的美中貿易戰、2025年的美中關稅戰，美中各自的出發點不盡相同，美國是以公平貿易、國內經濟就業為導向，而中國採取的是「報復性」思維；除此之外，中共頻繁透過「經濟脅迫」手段進行國際政治攻防，之前對歐洲國家例如立陶宛、捷克等所採取的經貿施壓，以及近期對日本進行禁止中國旅客觀光、水產進口等懲治作為，都是非理性的經濟思維，而是民族主義的政治考量。

邁入2026年中國經濟前景依舊不樂觀

2025年末近，將邁入2026年，接下來中國經濟發展方向為何？會持續疲軟？還是會有觸底反彈的機會呢？以過去這一年，中共政局的混亂，讓原本低迷的經濟情勢更雪上加霜，衍生出的社會不穩定現象也導致政治情勢更為緊繃，瀰漫著國家級風暴降臨的氛圍，這樣的惡性循環恐怕會持續下去，至少中共二十大至終會是如此。事實上，中國經濟下滑在二十大之前已有跡象，COVID-19疫情未爆發時，中國早已經濟緩步下滑的現象，當時中共已有「L型經濟」的「新常態」準備；不過，疫情前中國仍能仰靠人口紅利的外溢效應支撐經濟運作。

然而，疫情的爆發蔓延全球，中國採取錯誤的防疫政策，「動態清零」讓中國經濟陷入嚴重的低谷，遞減的經濟成長速度加快，幅度也超過預期的「1%」，衍生出一系列結構性崩解，投資、消費、就業等問題浮現，經濟成長的三駕馬車「投資、貿易、市場」失速，可以說是疫情過後至今，中共正面臨著改革開放後的最大困境，而且仍無法緩解。再加上，國際社會開始警示中國可能帶來的威脅，西方國家正打造排除中國在外的全球供應鏈，過去素有「世界工廠」之稱的中國已大不如前。展望2026年，中國的挑戰不會減少，中共再多的信心喊話，也是短多長空，說白了，威權體制才是導致經濟危機的關鍵。

