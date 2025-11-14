吳瑟致觀點》中共偵辦沈伯洋是精準懲獨 下一步要「愛國者」促統名單

沈伯洋到德國參加假資訊聽證會。 圖：翻攝Thread

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局在十月底時發布，針對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，並威脅要「全球抓捕」，建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪，主要是引自去年五月片面公布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條），問題是在國際法引渡原則不能針對「政治犯」，中共想要對台進行法律戰，「長臂管轄」根本難有實質作用，為何還要如此大動作，顯然這背後有著對內、對外的宣傳意涵，同時也具有對台展現精準的用意，值得進一步探析。

鬧天下笑話：中共要全球抓捕民主國會議員

「懲獨22條」頒布至今已逾一年，對中共來說必須要有所作為方能對內有所交代，否則形同具文的法律，不只是個笑話，還可能遭到中國民眾的質疑，進而削弱統治威信，因此大張旗鼓的說「立案偵辦」，還脅迫會進行「全球抓捕」，顯然這有著內部展示強制力的用意。然而，有趣的是，由重慶市公安來發佈偵辦，讓外界摸不著邊，對比著泉州公安對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告且公開徵集犯罪線索，顯然，中國各地正泛起「懲獨」作為，猶如競相搏「反台獨」績效表現。

廣告 廣告

只是，接連祭出如此大動作，終究還是落得雷聲大、雨點小的結果，畢竟沒有任何一個文明的國家會配合「抓捕」的演出，就算中共片面宣稱是民眾舉發，但如此極權統治的政權，要捏造「偵辦」、「徵集」的內容根本不意外；此外，中國民眾恐怕也是冷眼看待，就連于朦朧墜樓身亡都如此草率、吳亦凡獄中死亡疑慮傳出，中共早已沒了社會信任，如今要抓捕台灣的國會議員，這根本是天大笑話，不得不懷疑中共藉此來轉移國家社會信任剝落的內部壓力，而這也凸顯出極權政體的一面。

精準懲獨無效後 要精準促統「愛國者名單」

當然，中共大剌剌對民進黨立委沈伯洋偵辦涉嫌分裂國家犯罪，也是有著對台測試及施壓的用意。首先，就測試部分，中共有意藉此產生「殺雞儆猴」的效果，意圖讓台灣出現「自我審查」的現象，這從幾位藍營政治人物的發言便可發現，例如前立委邱毅對外表示「空窗期、安全期」，甚至還宣稱「重慶公安已成竹在胸，掌握了具體充分的犯罪證據」，藉此擴大中共對台法律戰的效應，問題是，這些藍營政客在台灣已無市場，藉機配合中共恐怕有著「表忠」的動機，反而讓台灣民眾更加厭惡。

第二部分便是「對台政策」的意涵，近年來為了「反台獨」，羅列「台獨頑固分子」名單，顯然這是「精準」反台獨的作為，去年又頒布了「懲獨22條」，無論是立委沈伯洋，或是網紅八炯、閩南狼，這是「精準」懲獨的用意。「反台獨」跟「促統」一體兩面，「精準反台獨」是負面表列，為了展現差別對待的效果，必然會「精準促統」，日前中共黨媒專文中提出「愛國者治台」，以及這兩年中共對台工作會議都提及「堅定支持島內愛國統一力量」，不無可能會表彰「愛國統一名單」，會不會有人因此頭痛？該吃藥的恐怕是那些遊走在兩岸的掮客吧！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共再對網紅「懸賞通緝」 林岱樺提三點具體反制行動

中共打壓台灣人又有新動作！ 中國公安宣布追緝懸賞八炯、閩南狼109萬元