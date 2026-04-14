吳瑟致觀點》中共對台十項措施 是「習鄭會」伴手禮？還是裹著糖衣的毒藥？

「鄭習會」舉辦後，國台辦迅速宣布十項惠台措施，國民黨副主席張榮恭（圖左）稱是中國託鄭麗文的手，送給台灣民眾的禮物。 圖：國民黨／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 在當前台海局勢持續升高、北京對台壓力多層次擴張的背景下，中共藉由「習鄭會」後拋出所謂「對台十項措施」，表面上標榜交流、融合與和平發展，實則是一套高度政治導向、統戰邏輯明確的政策工具組；換言之，這十項措施並非單純的善意釋放，而是中共對台策略進一步制度化與精準化的展現，其核心目的仍在於削弱台灣主體性、重塑兩岸政治敘事，並透過國共平台繞過台灣民主體制。

鄭麗文政治朝貢後的天朝賞賜

中共對台十項措施中，第一項「建立國共兩黨常態化溝通機制」，便載明了這些伴手禮是有條件的賞賜，是「習鄭會」的政治投名狀換來，中共已將「國共平台」重新制度化，無視台灣民選政府的代表性。北京一再強調以「九二共識」為政治基礎，實際上是在限縮台灣的政策選擇，將兩岸關係鎖定於其「一中原則」、「否定中華民國主權」框架之內，此舉不僅弱化中華民國政府的主體性，更形同對台灣內部政治進行「代理人化」操作，讓特定政黨成為對中溝通的唯一窗口。

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第二項青年交流與第九項影視文化開放，則是典型的「認知作戰」與「文化統戰」，中共深知青年世代與文化產業對於國家認同的長期影響，因此透過制度化交流與市場誘因，試圖形塑「兩岸一家親」的情感連結，其背後的政治前提與篩選機制需符合「中共定性的政治正確」，簡言之就是政治審查，換言之，受政治控制下的文化交流，其目的必然不是單純的互動，而是價值滲透與認同重構。

第三至第八項措施集中於經貿與民生層面，是「經濟統戰」的延伸，中共透過選擇性開放與差別待遇，對台灣特定產業與區域進行「利益綁定」，過去已屢見不鮮，這種「恩賜、脅迫」的老套路，就是要迫使台灣地方利益切割中央政策，進而削弱台灣整體對中政策的一致性。特別值得注意的是「金馬與福建融合發展」，當金門、馬祖在水電交通等基礎設施上逐步依賴中國，必然帶來「去台灣化」與「準大陸化」的風險，這種從邊陲開始的融合策略，正是中共「以點帶面」推進統一進程的手法。

第十項是恢復中國居民赴台旅遊，也同樣具有高度政治操作空間，事實上，中共對中國旅客來台始終採取「開關式管理」，可隨政治需要進行調整，形成對台灣觀光產業的壓力槓桿，說白了，這並不是市場行為，而是政治工具，其不確定性與風險遠高於表面利益。

中共「十項措施」的對台政治工程

「習鄭會」後，中共端出對台十項措施，這不是伴手禮，而是裹著糖衣的毒藥！細看這十項措施，可以歸納出四個特徵：

第一，強化「國共平台」，弱化台灣政府角色；

第二，以經濟與文化交流為包裝，推進政治統戰；

第三，採取差異化策略，鎖定特定族群與區域進行滲透；

第四，持續以「九二共識」作為政治前提，限縮台灣主權空間。

以目前中共對內、外部情勢的判斷，習近平極力對內強化政權安全，以及美國忙於中東局勢，「習鄭會」成了中共對台定錨的機會之窗；換言之，這場國共高層互動不是短期的政黨交流，端出的這十項對台措施也不是一時之舉，而是中共對台「融合發展」戰略的進一步具體化安排。從中共對台工作的邏輯來看，其真正目標並非促進兩岸對等交流，而是透過制度設計與利益誘因，促使台灣朝向兩岸統一的方向前進，頒布十項措施後，中共的重心會是對內維穩、對美抗衡。

台灣面對這十項措施，必須看清中共背後的政治套路，以及對兩岸交流保持高度警覺，縱然兩岸交流並不會帶來立即的影響，但若建立在不對等的政治前提之上，甚至以犧牲主權與民主為代價，長期來看其風險遠大於利益。值得留意的是，即將在年底舉行的九合一地方大選，中共必然會透過這十項措施來拉攏台灣地方人士，短期達到介選的效果，長期建立可操作的統戰網絡關係。

基於此，我方政府應強化相關法制與風險評估機制，除了避免關鍵產業與基礎設施過度依賴中國，同時也需提升台灣社會對中共統戰策略的認知能力，避免在「有條件的和平紅利」包裝下，逐步陷入戰略被動。總體而言，中共「對台十項措施」不是單純的善意清單，而是一套精心設計的政治工程，這十項伴手禮的影響不只是具體內容，而是中共正在「制度化」兩岸交流，而台灣應當正視的是如何強化民主制度的韌性，去辨識並抵抗這種包裹在交流與發展語言之下的統戰攻勢。

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