吳瑟致觀點》交流還是統戰？這份民調告訴你：台灣人已不再輕易買單「國共敘事」

國民黨副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）舉行記者會，說明前往中國訪問的成果。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 今年2月初在北京召開的「國共智庫論壇」，表面上以「兩岸交流合作前瞻」為題，實際上卻在台灣社會引發高度爭議。

這場論壇從籌備、召開到事後對外宣稱的「共同意見」，不僅未能消弭社會疑慮，反而再次凸顯國共互動與台灣民主安全之間的結構性張力。中華亞太菁英交流協會日前公布的「國共智庫論壇大體檢」民調，正好提供一個重要視角，讓我們得以更清楚理解台灣社會如何看待這類政治性高度濃厚的「交流」。

台灣社會對兩岸交流的風險疑慮

這份民調反映出台灣社會對「國共智庫論壇」的三層核心態度，第一，民眾已不再接受去政治化的交流話術，對於國共互動的統戰性質有更高敏感度；第二，經濟、安全與民主價值在民意中已被視為不可分割的整體；第三，國防議題正在成為跨世代的共識基礎。

首先，近五成（48%）民眾不支持「國共智庫論壇」的舉辦，本身就是一項不容忽視的民意訊號。在民主社會中，交流並非原罪，但交流的對象、內容與政治脈絡，決定了社會能否給予信任；問題在於，國共智庫論壇從來不是單純的學術對話，而是建立在中共對台統戰戰略之中的政治互動。當北京持續以軍事威懾、外交打壓與法律戰對台施壓，卻同時透過國共平台塑造「兩岸內部可協商」的敘事，台灣社會自然會對這類論壇產生高度警惕。

其次，論壇中反覆被強調的「台商重返中國」，更清楚反映出國共雙方在經濟路線上的高度一致。然而，民調顯示有52.7%的民眾不表支持，僅三成左右認同，這代表台灣社會對「西進中國」的集體記憶已產生質變。

過去十多年，台灣企業在中國市場的經驗，不僅面臨營運風險，更頻繁遭遇政治干預與制度不確定性。如今在地緣政治高度緊張、全球供應鏈重組的背景下，台灣民意更傾向分散風險、連結民主夥伴，而非回到一個可被北京隨時「政治清算」的市場，這並非意識形態選擇，而是極為務實的安全判斷。

國防議題正在成為跨世代的共識基礎

讓人擔憂的是，這份民調中在「九二共識」議題呈現分歧（46.1%反對、39.9%支持），但進一步檢視，便可發現其中的關鍵問題，尤其是提問並未明確指出北京對「九二共識」已與「一國兩制」高度綁定，這使得部分民眾的認知是模糊不清，尤其18至24歲族群支持度相對偏高，反對相關政治風險認識不足，這正凸顯中國長期以話語包裝、概念淡化方式進行統戰滲透的效果，這是必須正視的認知安全問題。

至於論壇後傳出可能舉行的「鄭習會」，民意幾乎呈現五五波，不支持與支持比例相當，顯示社會對此仍抱持高度保留態度，這種遲疑並非矛盾，而是源自對政治不透明的本能戒心，尤其是在缺乏民主授權、政策紅線與國安說明的情況下，任何國共高層互動，都可能被北京操作為「兩岸同屬一中、內部協調」的政治象徵。

值得留意的是，國民黨在立法院多次阻擋國防預算與軍購法案的作為，有54.7%的民眾表達反對，且未表態比例最低，顯示社會對國防議題已有高度共識。在中共不斷強化對台軍事部署、灰色地帶行動常態化的情況下，台灣社會已普遍理解：國防不是挑釁，而是必要的自我防衛。當國共智庫論壇與「反軍購、削弱防衛能力」的政治行為相互對照，自然會被視為同一政治立場的延伸，而非彼此無關的事件。

對台灣而言，真正的挑戰不在於要不要容許交流，而在於如何辨識交流背後的權力結構與政治目的，特別是中國威權對外擴張，沒有「純交流」，只有是否清楚界線；因此，能否正視這項民意現實，將決定台灣民主防衛的韌性，也將檢驗政治人物是否仍站在社會多數的認知與安全需求之上。

