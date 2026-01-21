吳瑟致觀點》別讓「自由」成為內奸的遮羞布！林宸佑案戳破中共對媒體認知戰的假面具

中天主播林宸佑涉共諜案遭收押。 圖：翻攝林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天新聞台記者兼主播林宸佑，因涉犯《國家安全法》與《貪污治罪條例》等罪嫌，遭檢調聲押禁見，消息一出，台灣輿論出現兩條平行線：一邊高喊「政治迫害」、「新聞自由已死」，另一邊則憂心媒體早已成為中國對台認知作戰的前線陣地。熟悉台灣政治的人都知道，這樣的對立本身，正是中共對台認知作戰「激化內部矛盾、消耗民主信任」最標準、也最有效的成果之一。

問題是，我們只是討論一名媒體工作者的違法事實？還是其實在逃避一個更不舒服的問題——當媒體成為威權政權影響民主社會的工具時，民主是否還有自我防衛的能力呢？

媒體是被中共鎖定對台滲透的高價值目標

中共對台工作的轉變，關鍵不在於「宣傳內容變得多麼高明」，而在於操作對象的結構性轉移。過去，中共倚賴的是公開親中人士；如今，則更偏好具備專業外衣、社會信任度高、且不必自稱親中的角色，從林宸佑案來看，顯然符合了這三個條件。事實上，媒體工作者的影響力，不在於表態支持哪一個政黨，而在於「決定哪些議題重要、哪些聲音被聽見、哪些情緒被放大」。若這樣的位置，透過不透明的利益交換、任務協作或訊息配合，被納入中共的影響鏈條，那已經不是新聞倫理瑕疵，而是民主制度被滲透的警訊。

中共對台進行認知戰的目的，「不是說服，而是消耗」，許多人仍停留在「假訊息」的舊想像，以為只要查證、澄清，就能化解中共的資訊攻勢；但是，中共的認知戰早已升級，首要目標不是讓台灣社會支持兩岸統一，而是製造社會內部出現「厭倦、憤怒、無力」。換言之，中共並不在意台灣輿論對資訊真偽的辨別，而是不斷強化台灣內部對立的敘事：政府永遠無能、政治永遠骯髒、社會永遠撕裂，同時營造「反抗中國」只會換來戰爭與毀滅的社會情緒與集體認知，進而削弱社會對民主制度與自我防衛的信心。

面對中共對台滲透 防衛民主不是背叛自由

對中共有利的操作是將林宸佑案簡化為「政治打壓」：「以國家安全之名，行清算媒體之實」，台灣內部確實出現中共所期待的論述：「直接將所有調查行動定性為政治迫害」；然而，這不但抹煞司法制度，更是落入中共對台認知戰的敘事風險，中共與「在台代理人」最不願看到台灣社會關注「具體事證、涉及金流、中共指揮及對價關係等」。重點是台灣該如何看待中共對台滲透，必須先正確認知「什麼是民主？」，而這往往凸顯民主社會的盲點，就是「假設對手（威權政權）守規則」，也就是我們高度珍惜自由，卻往往低估威權政權對自由的利用能力。

現階段中共並不需要台灣社會噤聲，而是只要台灣社會在「自由 vs. 安全」的議題中不斷內耗，最後擴大內部恐懼的效果，就算事實被揭露，卻已喪失面對現實的信任與共識，而這樣的考驗對準的就是台灣的社會韌性。從媒體工作者涉入國安案件來看，除了釐清違法事實的司法過程之外，台灣社會必須劃出一條清楚的界線：「自由不等於媒體可以成為境外敵對勢力影響的管道」；也就是民主防衛的價值不是否認威脅，而是有能力在保障自由的同時，辨識並阻斷滲透，對台灣來說，當中共認知戰儼然已是常態，民主必要建立免疫系統，這攸關著台灣的未來。

