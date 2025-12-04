吳瑟致觀點》《台灣保證實施法案》生效 台美交流限制大突破、高層互訪再無禁區

美國參議院通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，解除台美交往限制。 圖：取自民主進步黨粉專

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump)簽署了《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），這意味著台美關係日益緊密的象徵。長期以來，美國的台海政策奉行著《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」，設定台美交流各種限制，包括台灣官員不得進入國務院、台灣代表不能在聯邦機構與美方官員會面等；一直到2020年通過《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020），要求國務院需一次性檢視台美交流限制，但卻無法真正解除雙邊互動障礙，如今《台灣保證實施法案》正式上路，為台美官方交流帶來了曙光。

美國務院需提出「解除限制」的具體方案

《台灣保證實施法案》是將《台灣保證法》中對於國務院在台美交往準則，從「一次性檢視」進一步強化為「五年定期檢討」的要求，同時必須提出具體方案；此外，新的法案更要求國務院在檢討之後，九十天內向國會提交報告，以及向美國行政部門發佈新的準則。換言之，新法案不只是要「檢討限制」，更要採取新指引來「解除限制」，涉及到美台官員互訪、官方互動、軍事與外交交流等面向。《台灣保證實施法案》的實施，這意味著美國立法及行政部門對於台美互動的期待，且是跨黨派的共識，未來雙方交流的層級將提高，關係更緊密、深化。

當然，川普在參眾兩院通過《台灣保證實施法案》不久後立即簽署，這一方面顯示美國對台灣的重視，另一方面也引來中國強烈的不滿，中國外交部立即抨擊美國是在干涉中國內政。其實，中國的反彈並不意外，畢竟該法案意味著台美官員互訪並不用看中國的臉色，中國不願樂見的是，台美關係正常化，這無疑讓中國顏面盡失，台美互動不容易受制於中國的態度，同時進一步掃除交流障礙，而中國更難以置喙，美國行政部門必須依法行政，國會更會要求國務院必須加以落實，台美官方互動層級、高層交流頻繁，勢必會惹得中方不開心。

台灣與盟友官員互訪、務實交流「常態化」

值得留意的是，美國國務院依據《台灣保證實施法案》提出「解除不必要、過時限制」的具體方案，將對國際社會帶來連鎖效應，美國盟友跟進與台灣進行官方交流，是值得觀察的面向，特別是目前與中國持續交惡的日本。1972年日本與中華民國斷交後，針對台日官方交流的默契，台灣正副總統、行政院長、外交部長及國防部長訪日受到限制；近期接連我外交部次長、國防部副部長及外交部長林佳龍赴日，但仍維持低調、非正式的訪問。未來在美國解除對台灣設下的交往限制，可以期待日本可能進一步調整與台灣官員互動、互訪的層級。

持平而論，美國國務院提出解除限制的具體方案，這是台美關係的深化，但台灣仍需務實看待，畢竟美方定位台美是「非官方」關係；同樣的，台日關係雖然友好，雙方互動也是維持著「非官方務實交流」，我方展現積極態度的同時，也需要尊重友好國家的現實顧慮。《台灣保證實施法案》的生效，這意味著未來台美官員互動交流將有所突破，雙方政府可以更聚焦在各種重要領域進行合作，展望未來，秉持著務實交流的方向，除了深化夥伴關係，更能奠基各國對台灣的信任與重視，台灣與盟友之間的官員交流常態化，將有利於拓展國際空間。

