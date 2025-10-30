吳瑟致觀點》川普強勢主導！兩人會前「打情罵俏」 習近平難掩「壓力山大」

中國國家主席習近平與美國總統川普週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人六年來的首次正式會面。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平今天在韓國見面，這是川普第二任期上任以來首場面對面的「川習會」，美中雙方也對這次的會談都十分重視，隨同出席的官員陣仗也相當大，除了外交高層有美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)及中國外交部長王毅之外，陪同的多以經貿高層為主，這顯示美中雙方都希望在經貿議題取得一定程度進展。當然，「川習會」舉辦前，美國白宮也釋出消息，提出鬆綁先進AI晶片及稀土的出口管制，以做為雙邊談判的階段性進展，同時鋪陳「川習會」舉行的成果展現，只是，這是否意味著美中關係緩和？恐怕沒那麼樂觀。

美中對抗關係依舊難緩

從這次的「川習會」可以看出美中關係的一些端倪，閉門會晤登場前，兩位國家領導人都發表了說法，習近平讚揚川普在地緣政治穩定的貢獻，也提到中國發展與美國再次偉大(MAGA)相輔相成，川普也稱習近平是「長久以來的朋友」，甚至還稱讚習近平是「受人尊重的領袖」、「偉大領導人」，顯然，在「川習會」登場前，川、習兩人都以極具禮貌且熱絡的方式來展現自信，以及藉由奉承對方的口吻來彰顯大國大氣的一面，兩人共同的話語都投射在「取得共識」和「形成合作」。不過，這或許可以解釋成兩大國先禮後兵的表現，畢竟短期內美中對抗的深水區仍難以排解。

「川習會」結束後並沒有舉辦聯合記者會，閉門會議歷時約100分鐘，與過去動不動就要2個小時起跳的美中領袖峰會，以及會前外界預測可能進行3至4小時的會晤時間，可以說是相當短，從會晤的時間來看，可能雙方聚焦在重點議題進行會談，也可能只是為了避免衝突升溫的一場表演，無論是「迅速拍板」或「草草結束」，都難以掩蓋這場「川習會」詭譎的氣氛。美中各自對於「川習會」的定位有所不同，習近平希冀藉由會晤來展示二十大四中全會後的政權地位，川普要的是達成具體可行的結果，換言之，如何各取所需來讓「川習會」完美演出，必須劃定雙方有限的共識。

川主導議題讓習面有難色

美中對抗關係其實已限縮了「川習會」達成共識的空間，縱然川、習兩人都說盡好話，川普說「雙方都滿意的協議」，習近平提及「兩國發展創造良好氛圍」，但是，雙方可是各懷鬼胎，習近平雖然說兩國國情不同，有分歧、有摩擦是正常，但他也強調中國會以自己的方式解決地緣衝突，其實這也是話中有話，當川普在會前曾針對「川習會是否會談到台灣」表示「台灣就是台灣」(Taiwan is Taiwan)，習近平談地緣政治似有美中不同路的意味，只是，從會前會後兩人的言行舉止來看，川普議題設定的能力展露無遺，美方主導了對話與談判的節奏跟氛圍，習近平硬要自詡「世界前兩大經濟體」的說法顯得蒼白。

值得留意的是「川習會」登場前，川普所鋪陳的各種議題及場面，先是拋出美中談判成果的期待，同時又限定在部分出口管制的鬆綁，這顯示川普仍對中方存有不信任感，與此同時，川普在趕赴韓國前先與甫上任的日本首相高市早苗會面，展現美日「最高等級盟友」的氣勢，再來川普在個人社群平台上貼文表示美國將進行更多核武試驗以因應中國的快速擴張，並「先聲奪人」提出「台灣就是台灣」，其實這都讓習近平在不得不面見川普的壓力下，難有左右對話的空間，而就在兩人會談後踏出會場時，川普向習近平咬耳朵的畫面，習近平看似沒有回應的臉色，這或許是一種無奈的心聲吧！

