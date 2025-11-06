吳瑟致觀點》「川習會」避談台灣 是美中對抗本質的策略沈默

白宮近日釋出川習會期間所拍攝的相關照片。 圖：取自白宮官網

[Newtalk新聞] 「川習會」後，對台海情勢的影響餘波盪漾，尤其是在會談中「沒有觸及台灣議題」，具有深層戰略意涵。對華府與北京而言，台灣問題是雙方在印太區域最具引爆性的地緣政治議題，任何涉及表述都可能被外界解讀為戰略立場的調整。

川普選擇「不提」，並非忽視，而是一種「刻意的淡化」，試圖在競爭之外為兩國關係留下操作空間；習近平也配合「不說」，也不是讓步，將敏感議題「以拖待變」，特別在美中談判中展現「再平衡」的能耐。換言之，美中兩國都深知，若在台灣問題上硬碰硬，整場會談將立即陷入僵局，避談台灣、聚焦在經貿議題與具體合作領域，藉由技術性議題建立「可控且有限信任」，避免直接摩擦甚至衝突的狀態。

廣告 廣告

川習偉大領袖是怎麼想「避談台灣」 ？

「川習會避談台灣」是一種雙方相互傳遞的訊號，有著為雙方競爭關係中設定「緩和邊界」（護欄），讓對話聚焦在可操作的經貿領域來維持溝通，至於「深水區」的戰略紅線問題則保持模糊。從美方的思維來看，若在「川普2.0」的「美中領導人」第一回會晤就納入台灣議題，不僅會讓北京因此選擇關門，也會削弱美方在後續談判中的靈活性。因此，「川習會」沒有談台灣是一種「策略沉默」，這是有意識、暫時的談判節奏控制，而非是單純忽略。

習近平則試圖藉此會面向內部展現「穩定中美關係」的掌控力，尤其是在中國經濟放緩、內部壓力升高的情況下，北京需要外部穩定環境以重建信心，特別是在二十大四中全會舉辦後，出口轉內銷的政權穩定需求，是習近平面對「川習會」的心態；至於川普所謂的「台灣就是台灣」以及「沒有談台灣」，讓習近平得以宣稱「雙方聚焦合作、管控分歧」，同時避免被扣上「讓步」的標籤。

換言之，「川習會」是一場外交表演，也是一面呈現兩國對抗的明鏡，「避談台灣」是美中談判「各取所需」的暫時結果，以「策略沉默」（沒有談台灣）來暫緩當前對抗的壓力。

習近平不得不配合川普的議題設定



縱然「川習會」表面上看似有溝通暫緩衝突的進展，但也反映出美中關係結構性對抗的現實面，川普與習近平「先禮後兵」，也難以掩蓋雙方試圖爭奪主導權的關係本質。川普的第二任期（川普2.0）對外的政策基調相當明確，包括重塑供應鏈、限制技術轉移、強化軍事嚇阻等，這都是要削弱中國對外影響力。美國對中國透過鬆綁部分AI與稀土出口，營造「談判空間」的假象，但其背後仍是以高科技、能源與金融為槓桿，對中進行戰略施壓。

近幾年，中國在內政與外交上均陷入瓶頸，包括經濟增長放緩、青年失業高企、「一帶一路」陷入財政與信任危機等，這些結構性壓力迫使習近平採取出口轉內銷的大內宣手段，「川習會」是習近平以象徵性「平視美國」的姿態，來維持對內的政權信心。然而，對美國來說，中國是「戰略挑戰者」，尤其中方近年來推動「全球南方合作」與「金磚擴容」，這是對抗美國的策略方案，簡言之，美中關係有著「競爭主導、合作有限」的狀態，難以走出競爭關係。

「川習會」揭示的，不只是美中對抗的延續，對台灣來說，要從大國戰略縫隙中維持靈活自持的平衡策略，發揮民主（價值）、科技（利益）及國防（安全）的力量，取得民主盟友的信任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會沒談及台灣 美前高級顧問：極為罕見的情況

美中｢休戰｣延長1年 川普簽行政命令：中國芬太尼相關關稅降至10%