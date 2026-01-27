吳瑟致觀點》習近平整肅張又俠、劉振立 表忠競賽加劇、台海擦槍走火風險暴增

中共軍委副主席張又俠（左）與總參謀長劉振立（右）遭整肅、清洗。 圖：翻攝自@whyyoutouzhele

[Newtalk新聞] 中共官方正式宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立因涉嫌嚴重違紀違法遭到立案調查，隨後《解放軍報》以高度政治化語言發布社論，痛批兩人「嚴重辜負信任」、「破壞軍委主席負責制」，並要求全軍官兵與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。從張又俠及劉振立兩人落馬時間來看，這意味著中共軍隊權力結構正進入新一波深層整肅，所衍生的中共內部政治意涵，以及可能對台海情勢的影響，遠比「反腐」本身更值得關注。

軍委主席負責制：習要政治忠誠、軍權集中

張又俠的地位具有高度象徵性，是少數具備「紅二代」背景、歷經多屆軍委核心的將領，其長期存在本身就代表習近平必須在軍中不同派系與歷史資本之間維持微妙平衡；然而，如今習近平出手整肅張又俠，意味習近平對「歷史威望型將領」的容忍空間已明顯縮小，軍中不再是靠資歷或戰功立足，而是完全以政治忠誠與服從為唯一標準。

廣告 廣告

《解放軍報》的社論強調「軍委主席負責制」遭到踐踏，本身就已說明問題的本質並非經濟腐敗，而是政治不服從。在中共語境中，「破壞軍委主席負責制」等同於挑戰最高領導人的絕對指揮權，其嚴重性遠高於一般違紀行為。值得注意的是，社論中大量使用「正本清源」、「肅毒除弊」、「換羽重生」等語彙，顯示反腐的敘述是表面說詞，真正的用意在於政治整訓，也就是習近平對軍中「制度威望」與「專業自主」的容忍度已大幅下降；換言之，解放軍進一步改造成一支高度政治化、去派系化、去專業化「以習領軍的部隊」。

解放軍高層幾乎被「一網打盡」，僅剩兩人（習近平、張升民）的中央軍委，反映出習近平第三任期的後期對軍權、忠誠與政治安全的高度焦慮，這並非展現制度健全，反而暴露出高度集權下的結構性不安全感，勢必進一步強化解放軍的「黨工具化」特質，短期內軍權忠誠的再確認與再集中是重點，軍隊越被視為潛在風險，整肅力道將越猛烈，整體黨政軍呈現「內部權力再集中」與「軍隊效忠再深化」的特性，習近平親自主導軍隊運作。

解放軍表忠競賽 對台軍事施壓恐頻繁、反覆

外界關注的是，習近平對內展開大規模的軍隊整肅，是否會對周邊情勢帶來風險？尤其是在台海地區採取冒進動作？目前解放軍指揮體系尚未完全穩定、忠誠測試仍在進行之際，習近平以政權安全為要，內部控管比對外開戰更符合現實；從習近平的判斷來看，短期內要對外進行軍事行動的能力與意願會趨於謹慎，主要原因在於，軍中高層動盪本身就是中共高度忌諱的「不穩定因素」，為了避免內部風險被放大，反而需要極高的內部穩定與風險可控性。

問題是，從權力結構及基層晉升的現實來看，解放軍的去專業化、去多元化，未來解放軍內部很有可能出現「過度表忠、競相激進」的現象，透過更頻繁威嚇動作來顯示作戰能力及政治正確，尤其是對台的軍事施壓，以及政治恫嚇和心理戰工具恐會更頻繁且反覆進行，此外，各種灰色地帶的行動極可能次數增加，包括聯合戰備警巡、軍機擾台、海空壓迫等，這一切都是解放軍內部為了「展現對習近平的忠誠」。

持平來看，張又俠落馬對台海情勢的直接軍事衝擊有限，但是在解放軍高層權力中空的情勢下，中共內部必然會瀰漫著「表忠競賽」的政治氛圍，解放軍基層與中層單位，反而更可能透過頻繁、反覆的灰色地帶行動來展現政治正確性，以展現「隨時能戰」的姿態，而這也可能帶來風險，中共對台「行為模式」可能朝向更亂、更難以掌握，擦槍走火的風險恐更高。

基於此，對台灣而言，面對越來越不專業、越來越政治化的解放軍，中共政治安全凌駕軍事專業的決策模式，恐怕更難以理性預測，台海進入短期的「高壓頻繁，但不決戰」的博弈模式，更要避免以情緒來判斷中共內部權鬥，而是要持續強化民主韌性、國防自主及國際連結，保持審慎冷靜、透過制度穩定來應對中共情勢混沌的不確定性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解放軍高層震盪非「對台轉向」 翁履中：習近平整肅軍中、台灣誤判才是真風險

張又俠遭習近平整肅震撼軍中 紐約時報：解放軍重建指揮鏈恐需5年