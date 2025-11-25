吳瑟致觀點》習近平盼川普當公親 「川習通話」 卻是各說各話依舊難交集

川普與習近平在 10 月 30 日的釜山會談上碰面。 圖 : 翻攝自X《Li Zexin 李泽欣》

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平繼釜山會談後進行熱線通話，外界揣測應當是日中關係惡化迫使習近平必須向美國表態立場，這從中共黨媒新華社率先發布消息的內容來看，提及「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序」，以及報導川普回應「理解台灣問題對中國的重要性」，顯然中方希望美方能就日本首相高市早苗的「台灣有事」言論出面當「公親」；雖然兩人通話中都有提及雙邊貿易問題，不過，川普對外的說明中卻未提及「台灣議題」及「日中關係」，顯然川普與習近平的訴求各不相同，「川習通話」仍延續著「釜山川習會」的狀態，就是美中在諸多敏感事務仍有巨大的歧見，差別在於習近平在這次的熱線通話中顯得較為主動、積極。

廣告 廣告

針對中國常駐聯合國代表傅聰要求聯合國秘書長撤回高市答辯言論，日本常駐聯合國代表山崎和之已於24日致函聯合國秘書長古特雷斯反駁中方立場，並由日本常駐代表團公開信件內容。 圖 : 翻攝自牛談琴

習近平有求川普當公親 卻強化美日同盟合作關係

釜山的「川習會」才剛落幕不久，習近平就急著要跟川普通上電話，這顯得不尋常，也是過去美中領導人進行對話時叫鮮少出現的狀況，而且從新華社的報導內容來看，雖然中方表明了既定的立場與原則，但相較於日前對日爭鋒相對的戰狼氣焰，面向川普的習近平則較為溫和及理智，外媒認為這是少見的外交示好，而這背後的原因可能是「日中之間陷入難以轉圜的危機狀態」，這通電話就是希望美國能出手約束日本，甚至轉達高市早苗收回「台灣有事」言論的要求。值得關注的是，就在「川習通話」結束後，川普旋即和高市早苗通話，原本中方可能期待「教訓」的劇碼並沒有上演，反而高市對外表示兩人談及「美日同盟強化」及「川習通話內容」，並無透露細節內容，日方仍維持一貫立場。

日本首相高市早苗 25 日與美國總統川普進行上任後首次電話會談，雙方就美中關係及區域安全交換意見。這通對話正值高市因台灣相關言論引發中日外交緊張之際，更備受關注。 圖 : 翻攝自IC Photo

有論者認為日中對立僵持不下，這讓中方有可以影響川普對台政策的契機，甚至促使川普可以接近中方的立場、進而去約束日本的對台言論，倘若川普在明年上半年訪中就可以直球對決「台灣問題」。然而，這樣的推論是美日關係不如過往，同時「美中」之間癥結煙消雲散，但事實上卻不是如此，美日之間有著根深蒂固的安保合作，以及雙方的地緣政治利益一致，「台灣有事」言論攸關到台海和平穩定，美國必然不會放任中國對台進行侵略，況且美日安保在周邊有事的範圍涵蓋了台海地區，高市早苗針對中國以武力破壞區域和平的評判，且嚴重威脅到日本的生存，就可以啟動集體自衛權，這符合美國「印太戰略」的立場，也是日本在國家安全議題上的基本態度。

中國最擔心台海情勢國際化、台灣安全集體化

習近平這麼急著找川普來通話，想必是因為日本的政策立場直擊中國的痛處，中方很清楚美日在台海情勢的立場是一致的，高市在國會針對「台灣有事」的正式答覆，顯然讓習近平相當難堪，而且陷入進退兩難的局面，過於強硬可能會讓情勢一發不可收拾，表現軟弱比然引發內部不滿與質疑，可以說，這通「川習通話」對中國來說有著找台階下的用意。對中共而言，當然不希望台灣議題「國際化」，但高市早苗的「台灣有事」極有可能讓台海穩定成了「集體安全」的一部份，中國不安的是，西方國家有意限縮中國軍事行動的範圍及能耐，這解釋了為何川普在習近平提到「台灣」時將話題轉向「美烏談判的進展」，這有警示的意味，「中國只要不破壞台海和平」就不會對「日本國家存續」產生威脅。

中國外交部發言人近期也持續對此表態，警告若日方武力介入台海，中方將予以強烈回擊，明確傳遞出在台灣問題上「日本休想挑事」的訊號。 圖 : 翻攝自解放軍東部戰區

今年十月底，川普與習近平在釜山面對面會談，不到一個月的時間，兩人又進行熱線，這並不是雙方關係良好，而是主動通話的一方有急迫解決的壓力，簡單來說，習近平有求於川普來約束高市早苗；相對的，同樣不到一個月的時間，川普與高市早苗也見面友通上了電話，這並不是雙方有衝突需要急迫解決，而是進一步確認彼此的合作同盟關係，美國不可能「教訓」日本，兩國反而會更加密集協作來「防範」中國。從「川習通話」到「川普高市通話」，正好揭示了中國最不樂見的狀態，就是「台海情勢國際化」及「台灣安全集體化」，同時也凸顯中國內部的壓力之大，中方一再推波的民族仇日情緒，恐怕在這次日中外交危機中一發不可收拾，甚至是玩火自焚引發社會動盪。總體來說，川習再次過招，習近平涉外能力還是遠不如川普。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

才與習近平通完話 川普主動打給高市早苗：確認美日緊密合作

川普版和平方案引烏克蘭跳腳！歐洲三強拋修正版「28 點和平方案」