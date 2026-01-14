吳瑟致觀點》「自願來台當人質」反映出中國青年世代的集體絕望

中國青年失業問題嚴重。 圖：翻攝自微博（資料照）

[Newtalk新聞] 2025年12月底，在中共高調宣布對臺實施環繞式軍演之際，中國網路社群卻出現迥異的現象，有中國年輕網民公開拍片表示「自願前往台灣做人質」、「一去不回」，乍看之下，這似乎是民族主義動員下的戲謔式反諷表態，但若將其放回當前中國青年普遍失業、降薪、負債及前景悲觀的社會心理來看，其實這正是中國青年世代對現實體制的徹底失望，透過政治嘲諷的方式來表達對現實困境的逃逸想像。

中國年輕網民的「願當人質」言論，表面上看似投入中共所謂對台進行「統一大業」的敘事，但是通篇來看，這是對中共長期灌輸的愛國敘事的反轉及自嘲；同時，從中國社會現況來看，當「中華民族偉大復興」的口號無法提供基本的就業保障、社會流動及尊嚴生活，面對生存壓力的青年世代只能用極端語言來表達其無路可退的處境，相當諷刺！

失業不是景氣循環 而是國家與社會的斷裂

中共長期將青年失業問題歸咎於「外部環境」、「產業轉型」或「結構調整」，試圖把問題推諉是短期經濟波動所產生的循環結果；然而，從近年來高失業率難緩的跡象來看，中國青年所面臨的，並非單純的就業困難，而是中國經濟發展模式失效的制度失靈，進而引動國家與社會關係的斷裂。

中國青年世代自嘲自己是「最努力、也最倒楣」的一代，成長於高房價、高學歷內捲、高度競爭的教育體系中，卻在畢業後接連遭遇疫情封控、平台經濟整肅、房地產崩跌及企業裁員潮的困境，改革開放後的黃金時代已遠矣，1990後的青年世代內心裡充斥著長工時、低保障，以及可能隨時可能被裁撤的相對剝奪感。

更嚴重的是，中共並未建立真正的失業保護與再就業支持體系，勞動階級在失業後陷入「返鄉、失業、再流動、再失業」的惡性循環，社會瀰漫著不確定性及不穩定的氛圍。此外過去二十年，中共以房地產作為吸納資金與維穩的重要工具，將「買房」塑造成通往中產階級的唯一道路；然而，當房價下跌、收入中斷、貸款卻依舊存在時，所謂的中產階級便迅速轉化為高風險族群，對未來失去憧憬，躺平、潤學、內卷反映出中國青年世代的集體絕望。

自願當人質非認同促統 而是對體制的絕望

中國年輕網民將「自願前往台灣做人質」、「一去不回」作為面對失業壓力的無奈出口，並非因為認同中共對台政策，而是因為台灣象徵著另一種可能的生活狀態，投射對民主、自由社會穩定、可預期政治制度的想像，以及對中國政治風險及不安全感的擔憂。

當然，對中共而言，中國年輕網民的表態極具諷刺意味，一方面，中共投入資源持續以軍事威懾、民族主義話語來壓迫台灣；另一方面，中共卻無法阻止中國年輕網民將台灣視為「逃離體制」的心情抒發，反而對台促統敘事被青年世代拿來反諷挪用。當前的中國，出現經濟紅利消失、社會流動停滯的現象，而政治表達又被全面封鎖，青年世代的不滿只能在社會沉默、累積。

中國青年戲謔式的反諷，是對未來徹底失去期待，這已不是短期數據好轉與否就能解決，而是對國家制度的不信任，「願意當人質」真正想表達的並不是爲國家政權安全、國家統一大業犧牲，而是逃離的失敗心理。諷刺的是，中共在意的是「政治安全」，以及短期的政治維穩，對青年族群的表態，必然會採取屏蔽、脅迫、威懾的手段，來轉移、壓制可能外溢政治危機的社會壓力，將「青年世代集體絕望」列為安全風險，奏起中國青年世代的悲歌。

