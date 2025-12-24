吳瑟致觀點》蔣市長即將快閃雙城論壇 難逃中共對台統戰敘述操作

台北市長蔣萬安將於28日（週日）出席上海舉辦的「雙城論壇」。圖為2024年北市主辦雙城論壇照片。 圖：取自蔣萬安臉書（資料照片）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安即將在本週日（12/28）出席上海舉辦的「雙城論壇」，雖然礙於近期台北市公安問題，蔣市長只能無奈五小時快閃來回兩地，但中共必然對蔣萬安有高度的政治期待，不只是因為他還要爭取2026年的市長連任，更因為蔣萬安是藍營未來極有可能挑戰總統大位的人，因此，「雙城論壇」表面上是一次延續多年的城市交流，但這是中共就近觀察、試驗蔣萬安的重要時刻，而不將只是單純的市政互動。

「雙城論壇」去政治化的背後是高度政治化

回顧過去歷年舉辦的「雙城論壇」，從來不是一個「政治歸政治，交流歸交流」的場合；尤其在兩岸關係高度緊張，中共持續對台施壓的形勢下，任何交流都必然被納入中共對台統戰的整體布局之中，更不用說是台北市、上海市具有各自對外、對內代表性的城市，自然中共不會放過任何可以操作統戰的機會。

這次並非是蔣萬安第一次以市長身分前往上海出席「雙城論壇」，中共對於蔣市長的到訪，必然不是只是因為他是台北市長，而是蔣萬安的「兩岸論述」，這包括了能否提出「友中」的政治期待，以及比前任市長更具統戰價值的「專有名詞」，蔣萬安的出席會被中共加以運用強化對台敘述。

中共長期強調「兩岸一家親」、「先經後政」、「先地方後中央」，這套話術在過去歷年「雙城論壇」上展現得淋漓盡致。事實上，中共將兩岸的地方論壇定位為「城市治理」與「民生議題交流」，操作手法刻意「不談主權」、「不涉及制度差異」，似乎在兩岸地方合作就沒有政治問題；然而，這是「去政治化」的統戰思維，「去政治化」有著「高度政治化」的意涵，例如倘若蔣市長和國台辦主任宋濤見面同框，所傳遞的訊號並不是市政合作，而是「台灣地方政府可以在不經中央政府允許下與中共黨政高層互動」。

兩岸地方交流難逃中共強勢的統戰敘事操作

此外，蔣萬安是國民黨新生代的代表性人物，這必然在中共眼中具有「高規格」的統戰價值；中共如何在有限的時間利用「雙城論壇」進行「有效的操作」，透過禮遇、善意與話語權的安排，塑造出只要符合政治前提願意來、願意談，就能得到掌聲與資源的氛圍與認知。

值得注意的是，「雙城論壇」對中共而言，不僅是統戰操作，同時藉此對台產生影響，尤其是蔣萬安的出席在台灣所引發的熱議，台灣內部出現對立是中共樂見的畫面，並從「中國對台施壓」轉移到「兩岸市政交流」，這正是最典型的統戰作為。

過去歷年舉辦的「雙城論壇」，一直都有權力與話語不對等的問題，中方透過官媒包裝成「兩岸關係回暖」、「民意支持交流」，卻刻意忽略台灣內部的質疑聲音，甚至借勢批判民進黨政府，在中共選擇性、斷章取義的宣傳，只會出現符合「政治正確」的言行。對台灣來說，要討論的問題並非「兩岸地方是否要交流」，而是對於政治風險意識是否有足夠的認識，表面上看似無害的交流，卻在不知不覺中成為中共對台統戰敘事的一部分，在權力不對等與政治目的被刻意掩蓋的情況下，台灣不能再視而不見。

