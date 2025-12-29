吳瑟致觀點》蔣萬安看到沒！？ 中共圍台軍演 打臉「雙城好、兩岸好」的空洞

台北市長蔣萬安出席上海雙城論壇，與上海市長龔正握手。 圖：台北市政府提供

[Newtalk新聞] 12月28日蔣萬安以台北市長身分出席2025年「台北-上海雙城論壇」，在快閃上海不久後，今天中共立即執行代號「正義使命2025」的圍台軍事演習，顯然，蔣萬安市長在雙城論壇疾呼「雙城好、兩岸好」的口號，對比中共的軍演行動，形成強烈反諷。當然，一定有人會將此解讀為偶發巧合，或是配合中共的立場，歸咎是針對民進黨政府的「反台獨」作為，但是，這都是過度輕忽中共在對台策略的邏輯，說白了，這正好說明了中共對台進行「交流、統戰、威懾」高度整合的操作。

廣告 廣告

中共對台「交流、統戰、威懾」的高度整合

首先，蔣萬安市長在雙城論壇上提及「雙城好、兩岸好」的說法，場面贏得熱烈的掌聲，以及有論者讚許是很成功的演講；然而，從通篇內容來看是一種以地方治理理性包裝高度政治化議題的論述策略，這也是許多藍營的立場，認為地方交流聚焦於城市治理、民生合作與情感連結，以模糊的論述來抽離主權、軍事與安全的矛盾。

事實上，兩岸之間的問題並不是交流與否，而是交流「高度政治化」的風險，尤其是對中共來說，「兩岸大交流」必須在「一中框架」下進行，台灣沒有敘事的空間。正因如此，蔣萬安的「雙城好、兩岸好」敘事更像是一種自我感覺良好的政治投射，而非對中共對台政策邏輯的現實判讀。當然，從蔣萬安的政治意圖來看，需要營造出「理性溫和、務實交流」的形象，但是，這正好被中共吸納為統戰敘事的一部分，對台擴散「接受兩岸同屬一中的交流派」，以及「歸咎對抗派引發兩岸不穩定的責任」的效應。

就在蔣萬安提「雙城好、兩岸好」不到一天，中共就發動「正義使命2025」圍台軍演，不僅在規模、科目與地理位置上持續推進對台軍事壓力，其命名本身即具有政治與道德的敘事意味，「正義使命」暗示對台行動的正當性，若將其置於雙城論壇之後來觀察，是一種「軟硬兼施」的操作，一方面展示願意與台灣地方政府交流，另一方面則毫不遮掩地持續對台進行軍事威懾。

中共意圖影響台灣內部的兩岸敘事結構

雙城論壇結束後不到一天，中共就宣布進行圍台軍演，中方的解釋必然會是並行不悖，畢竟這正是中共對台統戰的典型模式，對中共而言，兩岸交流不是為了降低對台使用武力的選擇，而是透過對台軍事施壓，進一步製造台灣內部的政治分化與認知錯位，尤其是藉由台灣內部配合「只要交流就能避免衝突」的聲音，圍台軍演反而可以解釋成「對『台獨勢力』的不滿，而不是對台灣社會的結構性壓迫」，這是中共的敘事邏輯。

換言之，無論蔣萬安在雙城論壇演說內容的主觀意圖如何，客觀上都被納入中共「統戰—威懾」的複合式策略之中，可以一邊「大內宣」：台灣地方政府仍願交流，另一方面一邊對台、對外展現「軍事行動不受交流影響」的姿態。台灣必須警惕的是，中共對台施壓是常態，交流只是統戰的工具及手段；此外，這對台灣民主政治也會帶來短期的影響，當民選的地方首長被中共塑造成「理性溝通者」，而中央政府被描繪為「製造對立者」，地方交流成了中共形塑兩岸政治期待的場域，而一旦安全情勢惡化，責任卻又能輕易轉嫁給台灣的「選擇錯誤」，中共意圖影響台灣內部的兩岸敘事結構。

持平而論，中共對台進行「正義使命2025」圍台軍演凸顯出蔣萬安所強調的「雙城好、兩岸好」的空洞且脆弱，也暴露出台灣部分親中勢力以自身經驗投射中共理性的自我感覺良好，卻無視中共形塑兩岸互動權力不對稱的根本問題。事實上，兩岸地方交流早已被納入中共統戰與軍事威懾的整體策略之中，那些無視「中共惡霸」，有意將其視為「善霸」的交流派，只會反覆成為中共測試、操作與利用的對象，難以為台灣帶來安全及穩定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

昨雙城論壇落幕、今中共突軍演？蔣萬安：嚴厲譴責、也要為政者克制

雙城論壇提「兩岸一家親」 龔正喊：兩岸同胞血脈相連、走近走親