吳瑟致觀點》賴清德宣示「立足台灣、布局全球」 台美經貿合作勝過兩岸依賴

[Newtalk新聞] 在全球供應鏈重組、地緣政治風險急速升溫的此刻，經貿早已不只是市場與利潤的問題，而是國家安全、制度選擇與國際定位的綜合體。賴清德總統於2月3日親自召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，揭示台灣的國家戰略主軸——「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，這不僅是政策口號，更是台灣對外的立場宣示，回應中國威權擴張與經濟脅迫的國家敘事！

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）所展現的，不再只是象徵性的政治互動，而是進入「成果落地期」，行政院「經濟外交工作小組」結合外交部與經濟部的制度化經濟外交。從AI供應鏈安全、數位與通訊基礎建設、關鍵礦物、無人機非紅供應鏈，到高科技人才培育與第三國合作，台美雙方已將「經濟安全」視為共同語言，特別是簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，更明確宣示：台灣不只是代工角色，而是民主陣營中不可或缺的關鍵節點。

「台美經貿合作」比「兩岸產業合作」更重要！

對台灣而言，台美經貿合作不只是核心，也是經濟外交的一環，更是確保台灣在高風險世界中仍能掌握自主選擇權。美方在EPPD中多次強調支持台灣因應經濟脅迫的整備能力，正是對中國長期將經貿作為政治工具的直接回應。對台灣而言，與美國及民主夥伴深化制度性合作，是提升供應鏈韌性、分散市場風險、確保產業升級的必要條件。

然而，正是在這樣的國際背景下，國民黨副主席蕭旭岑卻率團赴北京，與中共共謀所謂的「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑更高調形容兩岸關係出現「冬日暖陽」，對照當前的國際形勢，以及中國所處內外經濟交迫的狀態，這樣的政治語言，顯得格外刺眼，不得不懷疑在中國持續對台軍事施壓、經濟脅迫與統戰滲透並行的情況下，這種由中共全程主導、政治儀式感濃厚的論壇，究竟為台灣帶來了什麼實質保障？

蕭旭岑赴中時強調自己是「台灣產業的溝通者、台灣百姓的保護者、兩岸和平的締造者」，但問題在於：當交流平台完全掌握在威權政權手中，所謂的「溝通」是否只是單向傳話？當中國市場被高度政治化，所謂的「兩岸產業合作」不但加深對中國的依賴，更關鍵的是，這樣的交流無助於台灣融入全球供應鏈，甚至與國際發展趨勢相背而行！

「民主防衛」是台灣多元、安全的地緣經濟選擇

國民黨長期將「兩岸交流」視為萬靈丹，卻刻意忽略一個基本事實：中國並非正常的經貿夥伴，而是將經濟工具化、政治化的威權國家；回想過去中國對台從鳳梨、石斑魚到ECFA的選擇性施壓，中國不只對台進行經濟脅，類似的行徑也施壓其他國家，已反覆證明過度自以為是的「善意」並不能換來對等尊重。

諷刺的是，國民黨仍執意重啟國共智庫對接，不僅無助於台灣產業的長期安全，反而可能被北京包裝為「台灣內部支持兩岸一體化」的政治素材；對比之下，台美EPPD所展現的是制度透明、規則導向、可被社會監督的合作模式；而國共進行的「兩岸交流合作前瞻論壇」，卻是高度不對稱、政治目的凌駕專業討論的統戰場域。

「台美經貿合作」與「兩岸產業合作」兩者差異，不只是方向不同，而是價值與風險評估的根本分歧；從台灣的國家利益來看，對外合作必須從交流經驗中，對「條件與代價」有清醒的認知，在「民主防衛」及「威權擴張」的不同路線，與美國深化經貿合作，是必然地緣經濟決定。

台美經貿合作，為台灣打開的是多元市場、制度安全與產業升級的道路；而兩岸產業合作，在中共對台強壓的政治前提之下，只會讓台灣再次站上被操作、被代表、被消費的舞台。與中國保持安全距離，從來不是兩邊討好的藉口，而是要有去風險的意識，換言之，台灣要在動盪世界中站穩腳步，答案早已清楚不過，深化與民主夥伴的制度性合作，遠比沉溺於威權政權精心設計的「暖意敘事」，來得務實且安全，是必然的選擇。

