吳瑟致觀點》退伍軍官赴中未擴大限制而是劃底線！藍營說法非事實
[Newtalk新聞] 近期國內輿論再度出現「兩岸交流受限，是台灣自己設限」的說法，並將焦點放在《兩岸關係條例》修法、退伍軍官赴中管理，以及大專校院赴中國交流需登記、提報等制度上，試圖形塑「台灣才是限縮交流的一方」的印象。
然而，這類論述不僅忽略修法與制度的實際內容，更刻意避開一個更根本的問題：「交流是否仍具備對等性、自主性與不被政治吸納的空間」。事實上，兩岸交流的核心爭議從來不在於「有沒有制度管理」，而在於誰系統性地破壞交流的基本條件。若交流本身已被一方納入統戰與政治控制體系，那麼真正限縮交流的，正是這種結構性的政治化操作，而非民主制度下的風險控管，中國才是縮限管制的一方！
退伍軍官赴中並未擴大限制 而是劃出底線
有關《兩岸關係條例》修法，並未對已退伍的校級軍官增加任何新的申請制，已退伍人員赴中國，仍維持現行制度，並未被全面禁止，也未新增行政門檻，而修法真正新增的規範，僅在於明確禁止赴中出席妨害國家尊嚴的活動，例如涉及統戰宣傳、政治表態或配合中國官方對台政治敘事的場合，顯然國民黨團所指控的說法明顯不符事實。
修法草案內容並非限制「赴中本身」，而是劃出一條清楚的底線，「不得以台灣軍人身分，配合中國進行貶損國家主權與尊嚴的政治活動」，這是這涉及國家主權與尊嚴，完全不同於「封鎖交流」的層次；同樣地，針對現任簡任十職等以下、未涉密的公務員人員，現行法制本就不需要向內政部申請許可即可赴中，修法後只是改為向所屬機關申請許可，而非禁止前往中國。換言之，我國的制度仍然允許赴中，只是將責任回歸到組織管理與風險揭露，倘若把這樣的修法形容為「全面限制」，這恐怕是刻意誤導社會對制度性風險管理的曲解。
大專院校赴中需管理風險 並無限制交流
其次，有學者指出公私立大專校院赴中國交流需登記、提報陸委會，甚至部分交流未獲核准，因此認為「台灣反而限制自己比較多」；然而，這樣的說法同樣忽略了一個關鍵事實：「登記與提報，並不是禁止交流」。事實上，現行制度下，公私立大專校院在完成登記、提報程序後，仍可前往中國進行交流活動，台灣並沒有全面禁止校園赴中，而是透過登記與提報進行風險管理。
更重要的是，台灣之所以必須進行管理，正是因為中國將「校園交流」視為統戰體系的一環，交流對象的選擇、活動議程的設定、言論邊界的劃設，皆由中共中央統戰部、國台辦與教育部高度政治化管理，只要涉及台灣主權、民主制度、香港、新疆等議題，交流往往立刻中止，甚至可能引發人身及法律風險。因此，在兩岸高度不對稱的制度環境下，交流本身早已偏離正常學術交流的本質，有必要避免學術交流被單方面吸納為政治工具，根本無關於學術自由及專業交流的進行。
台灣是開放民主社會，中國則是以政治安全為核心的威權體制，台灣的管理措施是為了防止交流被扭曲，以及防範可能出現侵害人身安全及國家尊嚴的狀況。中共對於兩岸交流的設定從來不是中立的社會互動，而政治忠誠的測試；對台灣來說，兩岸關係不能只簡化成「交流數量多不多」，而是「交流是否仍保有自由與尊嚴，是否能確保言論、行動與人身安全」。事實上，兩岸正常化交流的限制從來不在台灣這一方，而是中國在兩岸交流互動上扣了政治枷鎖。
更多Newtalk新聞報導
藍營傳退伍軍官赴中要申請 梁文傑：AI「一本正經、胡說八道」
蔡正元判刑定讞將入獄 國民黨今頒最高榮譽獎章幫喊冤
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 114
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 149
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 53
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 312
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 52
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 160
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 23 小時前 ・ 25
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 1 天前 ・ 18
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 12 小時前 ・ 19
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 15 小時前 ・ 128
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 8
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，但國民黨團書記長羅智強卻稱「悄悄撤案」。對此，林宜瑾今（8）日回應，「還沒列案，何來撤案？」之說，是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。林宜瑾表示，《兩岸條例》修正提案是從議事處拿回，因為議事處也根本還沒有登載與打字，加上有同仁還要再連署、也有需要再修改，所以就很純粹地拿回來。她強調，此案是週五下班前拿過去，下週一一大早就拿回來，議事處根本都還沒作業。她認為，此次是把修正提案拿回來修改，把它修得更...（完善），還沒列案，何來撤案？《兩岸人民關係條例》基本上就是要再修，也要大修，原本修一些字眼，可能還不符合要修此法的精神。原文出處：快新聞／何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修 更多民視新聞報導政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了民代、公務員赴中擬須經許可 翁曉玲語出驚人：走回戒嚴時代確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了民視影音 ・ 21 小時前 ・ 3
劉世芳、鄭英耀列台獨頑固份子 賴清德：對遭中國跨境鎮壓的人感到驕傲
中國國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，同時將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言實施懲戒。對此，總統賴清德今（8）日受訪表示，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，大家都能在自己的崗位上為國家奮鬥；而身為三軍統帥，他也承諾一定好好守護國家，絕不容許中國的手伸進台灣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6