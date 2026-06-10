吳瑟致觀點》鄭麗文迷航記！訪美被視為「北京的人」 台灣最大在野黨竟墮落至此，不勝唏噓！

國民黨主席鄭麗文訪美期間，疑似中共統戰部人員以及親中共之所謂「僑胞」出現餐會，引發爭議。 圖：國民黨/提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，整趟訪美行程下來，不但沒有為國民黨拓展美方支持，反而鄭麗文竟在美國輿論場域中，被直接貼上「中國的人」（a China person）、「北京的人」（Beijing’s person）的標籤；當一個以捍衛中華民國為名的政黨主席，在國際社會眼中逐漸與中國共產黨的利益畫上等號，這不只是鄭麗文個人的政治危機，更是國民黨作為台灣最大在野黨的重大警訊。從過去曾是反共堡壘，到今天被質疑成為中共統戰體系的延伸，國民黨的墮落與迷失，令人不勝唏噓。

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美國為何將鄭麗文視為「北京的人」？

國際政治最重要的判準，不是政治人物怎麼自我包裝，而是外界如何認知其言行所代表的政治意涵。此次鄭麗文訪美，美方態度其實相當清楚，從公開資訊來看，美國政府並未給予高規格接待，也沒有安排重要官員會晤，顯然美方對鄭麗文此行是「戰略上不重視、戰術上不期待」，換句話說，美國並不認為鄭麗文此行能對美台關係帶來實質進展。諷刺的是，與美方的冷淡形成鮮明對比的，卻是中國在美國的統戰系統為鄭麗文訪美積極動員、展現支持。

鄭麗文訪美期間，不但出現大量親中人士接待與陪同，更被揭露與具有中國統戰背景的俞國梁同桌餐敘。一直以來，俞國梁長期被視為與中共統戰體系關係密切，並涉及中國海外影響力運作；顯然這樣的安排，不是國民黨所謂被夾帶進場的單純巧合，而是中共藉此展現其對台政策中「支持島內愛國統一力量」的一部分，從中共統戰的用意來看，這和國民黨副主席蕭旭岑收受台商現金捐款的爭議照片如出一轍，鄭麗文訪美正是在落實這套統戰布局。

尤其對照美方冷處理鄭麗文的到訪，北京系統反而主動給予政治舞台與資源支持，其象徵意義已經十分明確。不意外的是，美國輿論圈所衍生出的觀感與質疑也很直接，「鄭麗文究竟代表台灣最大在野黨？還是代表北京利益在美國發聲？」這也是為何「中國的人」、「北京的人」這樣的評價會貼在鄭麗文身上，因為外界看到的不是國民黨與美國建立信任，而是鄭麗文藉由訪美來與中國建立連結。

與統戰人士同框 鄭向習遞出政治投名狀？

更值得注意的是，鄭麗文與俞國梁同框所傳遞的政治訊號。在民主國家政治文化中，政治人物與不同背景人士交流原本並非問題；然而，當對對象是涉及中國統戰系統，而鄭麗文又身為台灣最大在野黨主席時，這樣的畫面就具有高度政治象徵。顯然，這樣因緣巧合的合影並不只是單純的餐敘，而是留證與政治表態。

過去國民黨總是強調自己與中共不同，也強調兩岸交流不等於接受中國統戰，但如今鄭麗文不僅未與統戰系統保持距離，反而大方同框，而國民黨僅是輕描淡寫的說是被夾帶進場，這樣的切割不但無法澄清外界疑慮，反而坐實了更多猜測與聯想。顯然，這種政治訊號，就刻意夾帶進場的盤算來看，是要對中共對台系統有所交代。

尤其鄭麗文先前曾公開表示「沒有習鄭會，我無足輕重」，這樣的說法已經遠遠超越一般兩岸交流的範疇，而是將自身政治正當性與中共最高領導人的認可連結在一起。試問，一位台灣在野黨主席，難道其政治地位需要來自習近平的背書嗎？

如今鄭麗文訪美不避諱的與中共統戰人士同框，這背後所傳達的政治訊號相當強烈，有著「與北京站在同一條戰線」的意涵；這也是為何外界會質疑，鄭麗文此次訪美真正目的究竟是爭取美方支持，還是向習近平展現政治忠誠。

親中挺習？ 國民黨失去國際信任危機浮現

鄭麗文訪美另一個值得深思的現象，是鄭麗文所提出的「和平繁榮」論述，並未取得美國學界與政策圈的認同，在一場鄭麗文參與的哈佛大學閉門座談中，多位學者直接提出國民黨是否阻擋軍購？是否有保衛台灣的決心？以及是否過度親中？這些疑慮絕非只是直率的提問，而是代表美國知識界已對國民黨有不信任的質疑，過去一段時間以來，美國各界也反覆對國民黨提出同樣的疑問。

更諷刺的是，在另一場鄭麗文參加Asia Society Policy Institute的座談中，一位自稱中國人的與會者當場批評鄭麗文刻意忽略中共武力威脅的事實，指出習近平想併吞台灣的根本原因，是因為中國是一個獨裁政權；面對這樣的提問，鄭麗文只能苦笑以對、目送該人士被會有人員請出場，但有趣的是，這位抨擊鄭麗文的人不是台獨人士，也不是民進黨支持者，而是一位中國人，鄭麗文在國內對綠營、台派的反擊從來不手軟，如今訪美遇到中國人的直言不諱卻不發一語！

鄭麗文面對如此尷尬的場景，為何只能苦笑，所有人都知道，這位中國人的發言，恰恰凸顯出台灣民主社會與中國威權體制之間最核心的矛盾，而兩岸的本質差異也不只在民族認同，更多是民主與獨裁的價值對立，這樣的核心核心問題，鄭麗文不可能不清楚，或許表面上可以假裝鎮定、選擇迴避，但內心裡的反應恐怕是尷尬落地，苦笑或許說明了這樣的反差。

國民黨愈來愈無法解釋是該為誰忠誠

回到這次鄭麗文反美的訴求，對應著國際社會關注「如何面對中國威脅」的主旋律，鄭麗文卻是大談「如何避免刺激中國」的謬論，以及當世界對「台灣民主如何自我防衛」的關注，鄭麗文卻是站在「不要挑釁獨裁的中國」立場，這樣的論述，自然無法取得國際信任。更讓人憂心的是，國民黨理應要扮演「忠誠的在野黨」角色，但是在鄭麗文領導下的國民黨似乎已經無法區分交流與依附、和平與投降、對話與統戰之間的界線。

一個民主國家的主要在野黨，本應向世界展現台灣民主的多元與成熟，且扮演好國家忠誠、監督制衡的角色；然而，國民黨不但沒有恪守其黨章「反共」的精神，而從鄭麗文四月訪中到六月訪美的匪言匪語，卻讓外界更加懷疑國民黨是否已逐漸成為中共利益的代言者。

1940年代國民黨歷經內戰失敗、以反共為信念的政黨價值，如今竟走到被視為中國代理人的地步，這是國民黨在歷史與時代洪流的悲哀，逐漸失去國際信任，也步上失去民主價值的自我定位。檢視這次鄭麗文訪美的效應來看，當美國輿論開始將她視為「中國的人、北京的人」，當中國統戰系統成為她訪美時最熱情的支持者，當美國知識界對國民黨的國家安全立場充滿質疑，這已不是單純的政黨外交挫敗，而是國民黨政治路線的根本危機。

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