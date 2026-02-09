吳瑟致觀點》高市政權日本無敵！台灣在這股風潮的趨勢中 應主動這樣做…

自民黨高市早苗的壓倒性勝利，不只是日本內政的轉折點，也將深刻影響台日關係與整個印太地緣政治的走向。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

[Newtalk新聞] 第51屆日本眾議院選舉結果底定，自民黨在465席中一舉拿下316席，不僅單獨跨越修憲門檻的三分之二，更創下戰後單一政黨席次新高紀錄，這場選舉不只是日本內政版圖的重大重組，也對東亞地緣政治、特別是台日關係的未來發展，投下了關鍵性的指標。

從選舉結果來看，自民黨在「一都三十縣」的小選區全面獨占，顯示日本選民在高度不確定的國際環境下，選擇了高度集中、具備執政經驗與安全論述的高市早苗政權；相對的，原本由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯盟」席次雪崩式下滑，反映出日本社會對於「溫和改革、模糊路線」的信任正在快速流失。

國會絕對優勢 高市持續「台灣有事」路線

這次日本眾議院改選結果並非偶然，反映出日本主流民意對戰後國家安全政策的轉折，俄烏戰爭持續延燒、中東衝突外溢風險升高，而中國在東海、台海與南海的軍事作為日趨強勢，使得「安全」重新成為日本政治的核心關鍵字。自民黨此次選戰中，成功將修憲、強化防衛能力、提升與美國及理念相近國家的戰略合作，包裝為「現實而必要的選擇」，從結果來看，確實獲得多數選民的認同。

沒有意外的話，即將正式啟動高市早苗的第二次內閣運作，背後所代表的政治意涵更值得持續關注。高市首相向來被視為自民黨內部在安全與對中政策上立場相對強硬的政治人物，她選後已明確表示延續現有內閣班底、不進行改組，顯示未來一段時間，日本的戰略路線將維持高度穩定，甚至可能進一步推進。

對台灣而言，這樣的日本政治發展，具有高度正面且實質的意義。首先，自民黨單獨掌握三分之二席次，意味著在修憲、國防預算、安保法制等議題上，執政黨受到在野勢力牽制的程度大幅降低，日本若持續朝「正常化國家」方向前進，台灣在第一島鏈上的戰略重要性，只會進一步被凸顯，不會有被邊緣化的問題。

其次，近年台日關係的實質升溫，早已超越傳統的經貿與民間交流層次，逐步觸及安全、供應鏈與地緣戰略的核心，無論是半導體產業合作、經濟安全對話，或者是對台海和平穩定的共同關切，日本已不再只是「低調支持台灣」，高市政權會持續「台灣有事」路線，將台灣納入自身安全思考的一部分。

台灣在地緣政治的重要性 會是關鍵的行動者

當然，看待日本政治發展，仍必須持平看待可能的限制與風險，自民黨取得壓倒性優勢，並不代表日本社會對所有政策走向完全沒有疑慮，與自民黨籌組「執政聯盟」的日本維新會，在大阪仍具強大動員力，新興政黨如參政黨與「未來團隊」進入國會，也反映部分民意對既有政治菁英的不信任，這些變數，可能在經濟停滯、社會不均及外交風險升高時，成為牽制高市政權的潛在力量。

然而，放在更大的地緣政治脈絡中觀察，日本選民此刻所做出的選擇，實際上是一種「以穩定對抗風險」的政治邏輯，尤其是在美中戰略競逐長期化、區域衝突常態化的背景下，日本選擇強化與美國的同盟關係、深化與台灣等民主夥伴的合作，並非意識形態上的衝動，而是基於生存與安全的理性判斷。

對台灣來說，高市政權獲得絕對優勢的席次，從台日關係的發展，這既是機會，也是責任，台日關係的深化，不能只停留在「日本友台」的情緒層次，而必須轉化為制度化、長期化的政策協作，無論是在經濟安全、科技供應鏈，或是民主韌性及資訊安全領域，台灣都需要展現出能與日本並肩承擔區域責任的能力及態度。

總結而言，從日本眾議院選舉的結果來看，象徵著東亞政治正在進入一個「安全優先、陣營清晰」的新階段，自民黨的壓倒性勝利，不只是日本內政的轉折點，也將深刻影響台日關係與整個印太地緣政治的走向。因此，台灣在這股高市風潮的趨勢中，應主動調整自身的戰略定位，在地緣政治的棋局中，台灣不會只是被動的利害關係人，而是不可或缺的關鍵行動者。

