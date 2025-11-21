吳瑟致觀點》2026藍白各懷鬼胎 民眾黨選後泡沫化不是不可能！

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 日前，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，兩人一副心心相惜的樣子，劃出藍白在2026年地方合作的藍圖，甚至還提及「民調是選才工具」，有著籌組「最好方式選出最強團隊」的企圖。問題是，兩位主席喊一喊就能促成藍白在2026年合作嗎？況且，地方選舉涉及地方派系利益，並不是兩位缺乏組織作戰經驗的黨主席說了就算，更不用說，兩位黨主席也無法擔保有人不服後的解決方式，此外，這是政黨之間的權力分贓，藍白合並不一定能「一加一大於二」。

黨主席說藍白合 基層不一定埋單

當然，過去一年多，藍白在國會的合作，確實影響台灣政治發展，同時也引發憲政爭議，況且國會合作並不等於可以促成地方選舉合作，實力原則才是硬道理，國民黨地方人士會禮讓缺乏地方組織作戰能力的民眾黨人選？更不用說民眾黨前後主席接連爆發司法問題，必定會引發藍營支持者的反彈。此外，民眾黨是否仍維持2024年大選的支持度？過去這一年，民眾黨的民意滿意度持續下探，再加上藍營支持者不一定認同民眾黨主席黃國昌的人設特質，何必委曲求全。

對民眾黨而言2026年地方選舉展開藍白合作，不只要平起平坐，更不可能屈就當個國民黨選舉的「側翼」，不會完全缺席22個縣市首長參選，至少6個直轄市中獲得一個禮讓，否則對民眾黨來說，國民黨主導下的藍白合將落得只有地方民意代表的安慰，必然不服氣，且也無助於提升地方政治組織能力，雙方要展開聯合提名的磋商並不容易。況且，「藍白合」並不等於台灣主流民意，支持國民黨並不完全支持民眾黨，政治從來也不是一加一的問題，2024年大選的藍白合都難了，2026年難矣！

2026年地方大選 藍白各懷鬼胎

鄭麗文當著黃國昌面前說「譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底，將祭出黨紀」，表面上是對藍白合的政治承諾，但也有著對民眾黨的警告，黃國昌立馬以自己想參選新北市長為例回覆「不會扯後腿」，這當然是民眾黨清楚知道「藍白合」的實力差距，也凸顯藍白之間的信任仍是不足，畢竟這涉及權力分配。簡單來說，兩黨主席碰面說說好聽話，都還是各取所需的政治盤算，鄭麗文要展現甫當選的氣勢，黃國昌希望藉由藍白合來緩解近期的負面效應，各有考量。

持平來說，地方選舉要進行政黨合作本來就不容易，一來這關乎到地方派系的政治利益，由上至下的指令不一定有效，二來所謂的全方位合作恐怕不容易達到，綠營也不會坐以待斃。簡單來說，政黨要有自己的自主性，要「智庫對接」也要無死角合作，恐怕會讓較為小型的政黨失去生存機會進而被整併；過去，國民黨與親民黨的合作，最後導致親民黨消聲匿跡，民眾黨會不會不上後塵？以目前情勢來看，再加上黃國昌政治立場的昨是今非，民眾黨在2026年地方大選後泡沫化，不是不可能！

