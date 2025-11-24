吳瑪俐在溫哥華模擬「旗津灶咖」 解讀台灣好滋味

（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）國家文藝獎得主、高雄師範大學跨領域藝術研究教授吳瑪俐受溫哥華美術館邀請，在溫哥華進行了初步的田野調查和飲食分享活動，並在美術館模擬了「旗津灶咖」，邀請民眾分享各自族裔的美食和故事。

溫哥華美術館昨天舉辦一場名為「異質地形：分享食物、故事和歸屬感」（Hetero-topography: Sharing Food, Stories & Belonging）的活動，主講者為吳瑪俐、加拿大艾蜜莉卡爾藝術與設計大學（Emily Carr University of Art & Design）副教授Herry Tsang、溫哥華社會企業「希望的味道」（Flavours of Hope）創辦人Trixie Ling。

這場輕鬆的人文活動鼓勵所有參與者自備一道家鄉菜餚或點心，與眾人分享自己的移民故事和美食，創造一個連結、對話和反思的空間。

吳瑪俐向眾人介紹她以食物連結社區的藝術行動，2011年開始在淡水竹圍進行「樹梅坑溪早餐會」，讓民眾在吃喝之餘，凝聚起社區意識，關注水與環境，共同構想「未來居住」的理想家園。

她並分享這幾年在高雄旗津進行田野調查，在「帝國的滋味」文化項目中，透過訪談形式紀錄了多位受訪者在不同年代與機緣下，輾轉移居到旗津生活的故事。

她又娓娓道來「旗津灶咖」和「大陳美食節」等活動，稱每一道普通的家常菜都可能蘊藏著耐人尋味的故事。「食物本身就是很有層次感的，不僅有各種滋味，也有每個人獨特的故事以及記憶。」

吳瑪俐說，溫哥華也是具有豐富人文的城市，凝聚了不同族裔的文化和歷史，很高興這次把旗津灶咖、辦桌文化帶來。「看到出席的民眾端出親手烘焙的麵包、餅乾，還有新鮮烹煮的米飯、咖哩、腸旺、燒賣等，也有非常台味的鳳梨酥和柚子等，大家雖然第一次相識，但透過食物就觸發了聊不完的話題，真的非常溫馨。」

吳瑪俐這次在溫哥華不僅是出席一場分享會，在溫哥華美術館安排下，她還在大溫哥華地區進行了初步的田野調查，藉由探訪藝術機構、社區組織、地理環境等，探索這片土地的人文、歷史和生態等。

例如她在列治文市的史蒂夫斯頓漁村（Steveston Village）驚訝得知，這個華人居住密度最高北美城市，其實有龐大的日裔居民。百年前，華人到加拿大是來「淘金」「修鐵路」，日本人來則是為了「捕魚」。

陪伴吳瑪俐一同來訪的台灣策展人羅秀芝也說「小小的漁村，因為捕魚和船業的發達，讓歐洲裔、日裔、華裔、原住民都交織在一起，緣分真的很奇妙。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣讚揚吳瑪俐將藝術、環保、社會責任等環環相扣，展示了台灣的真善美，相信未來她能在溫哥華啟動更多研究和創作。

文化部駐洛杉磯台灣書院主任簡德源也說，台灣軟實力最打動人心。期盼吳瑪俐持續以「食物」作為媒材，搭建起溫哥華、加拿大和台灣之間的交流認識，讓人和土地都更親近、彼此共好。（編輯：陳承功）1141124