吳瑪俐計劃在溫哥華複製她的「帝國滋味」藝術行動 (圖)

吳瑪俐（右1）在溫哥華進行初步的田野調查，其中一站到列治文史蒂夫斯頓漁村（Steveston Village），聽取當地日裔解說員Mimi Horita（左1）說明日裔加拿大人的發展軌跡。

中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年11月24日

