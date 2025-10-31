吳瓊華肯定市府汰換老舊消防車 提升救災效能

台中市議員吳瓊華於今（31）日臺中市議會警消環衛業務質詢中表示，消防車是第一線救災最重要的裝備，其性能與安全直接影響市民生命財產安全。近年消防局積極汰換老舊車輛，引進智慧與安全科技，值得肯定。然而，如何確保新車效能充分發揮、並加速淘汰過舊車輛，仍是市民關心的焦點。

吳瓊華指出（見圖），根據調閱資料，消防局今年度共採購21輛消防車，顯示市府持續汰舊換新的決心。她並進一步關心消防局期盼市府持續穩定投入經費，加速淘汰15年以上老舊車輛，全面提升救災能量，確保市民安全。

消防局表示，近三年來持續爭取中央補助及市府經費支持，自112年起共採購水箱車、化學車、水庫車、救助器材車、雲梯車及化災處理車等共計80輛。採購過程中均依第一線同仁需求優化設計，並定期辦理防禦駕駛訓練，以提升消防人員的自我安全保護及行車危險預知能力。

消防局長孫福佑回應指出，消防車是救災前線最關鍵的戰力之一，也是消防人員最重要的夥伴。消防局將持續依轄區特性與實際需求配置車種與器材，並由使用單位全程參與規劃與驗收，確保車輛實用、耐用、滿意。