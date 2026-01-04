吳申梅偕尪開嗓 鄭怡誇她唱很穩

「金曲甜美女神」吳申梅（梅子）3日再登「穿越紅人Show」沉浸式懷舊演唱會舞台，「民歌天后」鄭怡二度偕同先生到場觀賞，親自力挺吳申梅，大讚她「唱得很穩」，肯定她在舞台上的現場實力與情感表現。

演唱會由陳昭賢擔任主持，吳申梅與陳孟賢則分別擔任男女壓軸演出，兩人自合唱〈愛的感覺〉便大受好評，此次再度同場表現依舊亮眼，而吳申梅的香港老公Eric也在台下應援，成為全場焦點。事實上，這場演唱會是忙碌的吳申梅與Eric在西螺休息站倒數跨年後，首度能夠靜下心來陪伴彼此的一次「精神交流」，兩人相愛相隨，羨煞旁人。

此外，吳申梅去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，MV點閱數已突破百萬大關，亮眼成績讓她相當開心。