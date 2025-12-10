吳申梅公布愛的結晶！ 老公甜送200萬大禮

吳申梅10日帶著新歌〈外家〉跟媒體見面，MV裡飾演她老公的亮哲還有演婆婆的藝人呂俍慧更現身站台、力挺。本身廚藝很不錯的亮哲，還幫吳申梅準備了一鍋麻油雞，意外變成催生現場，吳申梅也透露很早就凍卵，目前還沒有準備生小孩，先專心在演藝事業。

結婚滿3年的吳申梅，透露新公司喜上梅梢，老公也有出資，是他們兩個的愛的結晶，她說：「我想先衝一下事業，畢竟熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來。」希望趁著這波好好努力。

新歌〈外家〉是她開公司的新作，前陣子在節目《紅人榜》遇見恩師陳子鴻，她說：「我跟老師說我自己推新歌，終於懂他以前的苦心了。」陳子鴻以前每次做專輯都會讓預算一直往上加，這次她自己做歌也是預算爆表，自掏腰包加碼加碼到快2倍。

老公Eric除了是吳申梅的幕後老闆，也是她的造型師，已經先在香港幫她挑了5、6套宣傳服，前陣子還收到另一半送的愛馬仕「Kelly Doll」當生日禮物，據悉價錢超過台幣200萬，超級甜蜜。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導