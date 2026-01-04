吳申梅再報喜！新作YouTube點閱破百萬 再登《穿越紅人Show》開唱

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

吳申梅昨（3 日）再度站上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台，以溫柔細膩的歌聲，陪伴觀眾走進熟悉又動人的音樂時光。演出當晚，「民歌天后」鄭怡（Yvonne）二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅。鄭怡聽完演出後，也給予高度評價，直誇吳申梅「唱得很穩」，肯定她在舞台上的現場實力與情感表現。

吳申梅再度站上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅在去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，推出後口碑持續發酵，不僅深獲粉絲共鳴，更在YouTube上突破百萬點閱，讓她直呼，感謝大家的厚愛與支持。

此外，吳申梅的香港夫婿Eric也低調現身力挺。Eric 在科技旅遊業擔任高層，當晚愛相隨坐在席中觀賞演出，這也是日前梅子唱跨年，小倆口在西螺休息站倒數跨年後，首度能夠坐下來、靜靜欣賞彼此的一次「精神交流」。當吳申梅在台上情深款款地唱著歌曲時，Eric在台下滿是愛意的眼神看著嬌妻演出，如膠似漆的感情令人羨慕。

有趣的是，陳昭瑋與陳孟賢這對百萬兄弟檔在台上妙語如珠之餘，也不忘cue Eric 互動，讓 Eric 頻頻起立揮手致意、笑容滿面回應。兩人更笑說：「我們講台語Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他，「敢不敢？」幽默橋段引爆全場笑聲，兄弟倆表示，是因在台上感受到申梅幸福的歌聲，表示羨慕之餘並提到願意跟著申梅「遠嫁香港、攜手輔佐」讓整場演唱會在溫馨與歡笑中畫下難忘句點。





