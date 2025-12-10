吳申梅凍卵18顆曝「愛的結晶」 總裁尪送200萬愛馬仕包

吳申梅今舉辦新單曲〈外家〉發布記者會。喜上梅梢娛樂提供



吳申梅今（12╱10）舉辦新單曲〈外家〉發布記者會，與香港旅遊科技業總裁老公Eric結婚3年的她透露4年前就凍卵18顆，但坦言目前沒有當媽媽的計畫，笑說：「我有好多寶貝要慢慢推出來。」也讚老公開明，不會給她壓力。

談到凍卵18顆，吳申梅餘悸猶存：「我做1次就嚇到，因為我取卵之後，賀爾蒙突然下降，不小心增胖5公斤，每1個人不一樣，但我那次是蠻嚴重，有點恐怖，我很努力2、3個禮拜才（瘦）下來。」

被問夫妻是否有討論生小孩的時間點，吳申梅表示跟老公才剛成立新公司「喜上梅梢娛樂」，「現在我們的寶貝是新歌跟公司，我心裡面原本的夢想現在有點轉換，但現在科技很發達，我覺得先衝一下事業，畢竟熬了13年，好像也還沒有很大的成績」。

夫妻長期台港往返生活，吳申梅反而覺得有私人空間跟時間，「我們2個見面1個禮拜，這樣子也不錯，我們會每天通電話、視訊，不一定要每天黏在一起」。她也不需要老公報備行程或緊盯他的定位，還笑說：「他不要有我的定位就好了，大家要來拼啊！不是只有男生可以逍遙法外。」認為只要做好人妻的本分就好。

Eric 不只投資吳申梅事業、當她背後的金主之一，還兼任造型師，從香港買了5、6套宣傳服，也對老婆的穿衣尺度毫無限制，還會笑說：「妳能露的年紀也就這樣啊！現在這個年紀還可以穿短裙，妳再不穿，難道要老一點再穿嗎？」他也送出價值逾200萬的愛馬仕（Hermès）「Kelly Doll」當生日禮，連家裡的衣服都是他負責摺，十分寵妻。

