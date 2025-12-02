吳申梅升格CEO！自爆和香港總裁尪大吵 氣炸飛回台找母討拍
女星吳申梅（Gigi）宣布成立「喜上梅梢」娛樂升級為CEO，2日宣布喜訊，將於12月10日推出新單曲〈外家〉，取自閩南語中「娘家」的意思，象徵嫁出去女兒的支柱與後盾，同時也泛指遊子心心念念的故鄉與老家。吳申梅也分享了過往曾和丈夫Eric發生嚴重爭執，她一氣之下竟直接買機票飛回台灣找媽媽討拍。
吳申梅表示，〈外家〉這首歌不僅是她遠嫁香港三年的心路歷程，也是她入行十年的里程碑之作。〈外家〉延續了她出道專輯《思念無罪》的鄉愁底色，當年該專輯曾一舉入圍「金曲24」最佳台語女歌手獎及最佳台語專輯獎。此次，〈外家〉再度邀請陳東賢、余國光與編曲大師Terence Teo共同打造，透過更精緻的音樂語彙，描繪出關於「家」與「牽掛」的深情畫面。
吳申梅透露，〈外家〉的創作靈感來自她婚姻生活中的真實經歷，她回憶起剛嫁到香港不久時，有一次與丈夫Eric收到網購平台寄來的包裹，卻發現內容錯誤。吳申梅主張應拆開確認，但丈夫認為既然不是自己的東西就不該拆，雙方意見相左，爭執升溫。最後，丈夫氣憤地說：「妳這麼想拆，那妳帶回台北拆好了！」吳申梅一時衝動，竟直接前往機場買機票飛回台灣找媽媽討拍。
回到台灣後，吳申梅向母親訴苦，母親卻以溫柔的態度安撫她：「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」這句話讓吳申梅的委屈瞬間瓦解，也讓她更深刻體會到娘家的溫暖與包容。而丈夫也在事後調整會議，追飛到台灣接她回香港。經過這次事件，夫妻倆更加懂得磨合，感情也更加親密。
這段經歷讓吳申梅對〈外家〉有了更深的情感連結。她表示，希望透過這首歌，讓所有聽到的人都能感受到家的力量，無論身在何處，都能找到被愛與牽掛的安定感，讓思念成為繼續前行的溫暖力量。
