吳申梅唱外家 娘家媽現身挺

吳申梅新歌〈外家〉溫暖全場，娘家媽媽到場獻花。

記者戴淑芳∕台北報導

遠嫁心事唱破防！吳申梅新歌〈外家〉溫暖全場，除〈外家〉亮哲、呂俍慧攜手站台，還被娘家媽媽到場獻花惹哭。

吳申梅10日推出2025壓軸單曲〈外家〉，並盛大舉辦記者會，在MV中扮演她老公的亮哲首度曝光，飾演娘家母親的呂俍慧也到場獻花！廚藝精湛的亮哲特別為劇中老婆燉了一鍋麻油雞，他說要給發片的梅子補中益氣，可以元氣滿滿打歌！卻被現場媒體調侃，莫非在下催生令，讓吳申梅笑得合不攏嘴！

吳申梅新歌〈外家〉特別獻給遠在他鄉奮鬥的遊子，以及嫁作他人妻子的每一位女兒；歌詞以細膩筆觸描繪「外家」作為心靈避風港，不論人身在何處，始終像一盞永不熄滅的燈，默默照亮最想回家的那條路。

吳申梅也希望，透過她的歌聲，能讓所有聽到的人都被這份家的力量包圍，不管身在海內外、也不論奔波在哪座城市，都能在〈外家〉裡找到被愛、被牽掛的安定感，讓思念變成力量，溫暖地繼續前行。