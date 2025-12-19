吳申梅唱歌還不夠！戲癮爆發自認「為藝術犧牲」 大吞肥油肉塊嚇壞片場

四季線上／陳軒泓 報導

吳申梅最新單曲〈外家〉MV 正式上線，作品曝光後迅速引發討論，不少觀眾直呼畫面太生活、情緒太真。吳申梅也分享，外景拍攝當天的感覺「真的很像在自己家，而不是在拍 MV」，那份熟悉與放鬆，讓她一走進場景就自然進入角色。

亮哲在 MV 裡飾演吳申梅的老公，談到這次的對戲經驗，吳申梅毫不掩飾自己的欣賞之情，她透露，自己一直以來都很喜歡看亮哲的戲劇作品，從戲劇、主持《冒險王》，到舞台劇，尤其是李國修的經典作品《三人行不行》，每一次看完都忍不住佩服：「到底要怎麼又好笑又有深度？哥也太厲害了，怎麼每一次都可以抓到那個節奏？」她也坦言，自己其實一直很喜歡演戲，自從《阿爸的願望》之後，對戲劇始終有很深的情感。

吳申梅新歌 MV 邀請亮哲演戲中老公（圖／喜上梅梢娛樂）

原本以為這次拍攝〈外家〉MV、又要跟自己欣賞多年的演員合作，會緊張到不行，但真正到現場，吳申梅卻發現完全相反，「反而一到現場就不緊張了，很自然。」她特別感謝齋藤良導演對她的理解，這次安排的劇情，其實就是把她平常和老公 Eric 相處的樣子，直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜，也不是誇張戲碼，而是非常日常、非常生活感的互動。

吳申梅與亮哲對戲自然（圖／喜上梅梢娛樂）

劇情中亮哲準備了一桌菜，其中一塊又油又肥、視覺效果極強的肥肉成為焦點。吳申梅認為，既然在演，就要把真實感做到最滿，於是當亮哲把一大塊肥肉夾進她碗裡時，她真的一口把肥肉吃下去，現場瞬間安靜兩秒，接著全場驚呼：「哇！妳也太勇敢了吧！」後來大家反覆重播那一幕，還笑說她的表情看起來「滿享受的」。吳申梅透露當下其實想著：「這塊真的好大塊」，不過也心想「為藝術犧牲一次」，面對工作人員的佩服，她幽默回應：「這就是專業啊！」心裡則默默想著，下一餐可以只喝水了。

吳申梅一口吃下肥肉展現專業（圖／喜上梅梢娛樂）

