吳申梅喜迎10年重要里程碑 總裁尪飛台放閃

吳申梅新歌〈外家〉上線2周，YouTube點閱數突破百萬大關，讓她驚喜直呼：「是出道10年來的重要里程碑。」香港旅遊科技業總裁老公Eric也特地飛回台灣陪伴她一起慶祝，小倆口還到小巨蛋看李聖傑演唱會，幸福氛圍藏不住。

〈外家〉MV由齋藤良導演掌鏡，吳申梅也參與詞、曲創作，並再度邀陳東賢、余國光與編曲Terence Teo聯手把3年婚姻生活寫進歌中，她表示沒想到這首歌會引起如此大的共鳴，「這首歌對我來說，是出道10年來的一個代表作」。

為慶祝MV點閱破百萬，吳申梅前天（12╱27）也開直播感謝粉絲支持，之前她允諾破百萬就要舉辦抽獎活動，她表示留言參與相當踴躍，因此決定將報名、留言時間延長至1月1日0點，只要在留言區寫下「我愛外家」並分享〈外家〉MV連結就符合抽獎資格，預計1月6日抽出12位幸運粉絲送出神祕小禮。

接下來，吳申梅將在雲林西螺的跨年晚會「2026花生蛇馬速 金馬來跳舞」，與王彩樺一同陪粉絲迎新。

