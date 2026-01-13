吳申梅回饋歌迷！自掏腰包送18人神秘大禮 得獎名單公佈

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作靈感，親自參與詞曲量身打造，歌曲推出後口碑持續發酵，深深打動不少樂迷。〈外家〉音樂錄影帶上線後迅速突破百萬點閱，元旦後更正式衝破200萬觀看次數，成績相當亮眼。

吳申梅回饋粉絲。（圖／喜上梅梢娛樂）

為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅日前宣布抽出18名幸運歌迷，送出她親自挑選的神秘禮物，謎底揭曉後讓粉絲驚喜連連——她一口氣送出兩組、共18隻 Crybaby「飛天小女警」系列，包含絨毛款與糖膠版本，誠意十足。

更讓人意外的是，這批 Crybaby 全都是吳申梅自己上網搶購而來，她原本以為自己也有收藏，最後才發現家裡一隻都沒有。她大方表示：「我自己一隻都沒拿到，但只要粉絲喜歡就值得。」一句話立刻引發網友熱議，直呼「這才是真正的寵粉」。

就在禮物公布的同時，《外家》MV 點閱數再度傳來捷報，穩站200萬大關，讓吳申梅心情大好。她感性感謝歌迷一路相挺，也期許自己能持續用音樂回饋大家的支持。

結束〈外家〉宣傳後，吳申梅日前與科技業高層老公 Eric 飛往日本，陪伴老公出差之餘，也把握空檔前往東京治裝，為接下來的新單曲與新作品做準備，工作節奏完全沒停，敬業態度十足。

