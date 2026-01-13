吳申梅回饋粉絲一路支持 砸錢送18隻Crybaby

記者王丹荷／綜合報導

吳申梅去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，MV在YouTube上線後迅速突破百萬點閱，元旦後更破200萬點閱，為回饋一路支持的粉絲，她開心宣布抽出18名幸運粉絲，贈送親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物。日前謎底正式揭曉，她一口氣送出2組、共18隻 Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，不只有絨毛款，也有糖膠版本，寵粉舉動誠意滿滿。

這批 Crybaby 全都是吳申梅自己在網路上搶購而來，原本以為自己之前也有收到，最後才發現家裡並沒有，她也大方表示：「我自己1隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」就在禮物公布的同時，《外家》MV點閱數再度傳來捷報，正式衝破200萬觀看次數，讓吳申梅眉開眼笑，除了感謝樂迷一路相挺，也不忘告訴自己要更加努力，持續用音樂回饋大家的支持。

〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公Eric飛往日本，一方面陪老公前往東京開會，夫唱婦隨；另一方面，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，敬業態度十足，隨著〈外家〉持續發燒、新單曲也即將公布，她也準備帶著滿滿狀態回到臺北，迎接下一波音樂作品與舞台挑戰。

吳申梅送出18隻Crybabies給粉絲。（喜上梅梢娛樂提供）