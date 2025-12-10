吳申梅大啖麻油雞補身 宣布喜訊「愛的結晶到來」

結婚滿3年的吳申梅受訪喜曝「好消息」，宣布與老公的「愛的結晶」誕生。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅成自立門戶成立新公司，今（10日）現身記者會宣傳最新單曲〈外家〉，MV中飾演她老公的亮哲也特別到場力挺。廚藝精湛的亮哲，更貼心準備一鍋麻油雞，要替「老婆」補補身子，被媒體直虧他根本是在「催生」。

結婚滿3年的吳申梅受訪喜曝「好消息」，表示與老公的「愛的結晶」已經誕生，但並非懷孕生子，而是夫妻倆合作成立的新公司。她坦言目前沒有生小孩的規劃：「我想再衝一下事業，熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來，希望趁著這波努力。」

廚藝精湛的亮哲，貼心為吳申梅準備一鍋麻油雞補身。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅透露，創業背後除了有老公Eric的全力支持，還有一位低調的神祕金主力挺，「老公和藏鏡人都有支持，只是藏鏡人比較低調。」她笑說自己現在才真正理解恩師陳子鴻當年的「苦心」。先前在《超級紅人榜》遇見恩師陳子鴻時，她坦言自己獨立做歌後，也面臨預算不斷追加的狀況，「這次真的預算爆表，還得自掏腰包加碼」。

談到婚後甜蜜生活，吳申梅笑稱老公除了是公司幕後大老闆，也同時兼任她的「專屬造型師」。每次逛街，Eric都會主動幫她挑衣服，這次更是準備了6套造型，今日她的亮眼戰袍也出自老公精挑細選。前陣子她更收到老公送上的超級生日驚喜「愛馬仕Kelly Doll」包，據悉價值超過台幣200萬元，讓她甜喊：「真的很幸福。」

