吳申梅好糗！香港餐廳要紙巾拿到這個 老公不救反笑到不行

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）即將在 12 月 10 日推出 2025 壓軸單曲〈外家〉，但她近日在宣傳期間分享的一段「語言糗事」意外成為焦點。遠嫁香港三年的她，雖然粵語聽力已能懂八成，但口說仍在進步中。她笑說，曾在香港餐廳想向店員索取紙巾，結果店員卻送上一支湯匙，讓她當場無言，老公 Eric 則在一旁笑到不行。

吳申梅戲裡戲外兩位母親，左起瑪莉姐、呂俍慧。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅回憶，當時她以粵語向店員詢問紙巾，沒想到因為台灣口音，加上「紙巾」與粵語「匙羹」發音相近，店員誤以為她要的是湯匙。她尷尬又好笑地表示：「我講的粵語到底是在幫誰添亂？」也坦言這段語言插曲，讓她真正體會到生活中的文化差異。

雖然鬧了笑話，但吳申梅在香港的生活已慢慢上手。她透露最常用、最順口的一句廣東話是「唔該，一杯齋啡」，因為常常到老公公司樓下等他下班，順便點杯黑咖啡。甚至有一次發音太標準，被店員當成香港在地人，一連串回她廣東話，讓她瞬間「系統當機」，但心裡卻暗自開心，「至少這一句真的被認證了！」

除了語言生活趣事外，吳申梅也正全力投入新歌〈外家〉的宣傳。這首歌由金曲原班人馬打造，更是她遠嫁香港三年的真實心情寫照，她也參與詞曲創作，希望透過音樂向娘家與所有遊子致敬。

