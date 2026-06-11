吳申梅嫁香港富商尪3年突吐心聲「陪走到最後的人是自己」

吳申梅推出新歌。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅推出2026年首發單曲〈心落雨〉，歌曲上線後獲得許多歌迷共鳴，音樂錄影帶也於今（11日）正式推出。〈心落雨〉由江蕙（二姊）〈黑咖啡〉御用作者周韋杰量身打造，也是雙方第三度合作。在近日大小雨滴滴答答的天氣裡，〈心落雨〉更顯應景，細膩描繪愛情與人生裡那些無聲落下的眼淚，令人聽來格外有感。

吳申梅透露，〈心落雨〉的創作靈感來自年少時最喜歡的作家席慕蓉。她特別提到，席慕蓉在經典作品《無怨的青春》中寫下的一句話：「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他。」多年後回頭再讀，她有了截然不同的體悟。

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吳申梅表示：「長大之後我才明白，值得被溫柔對待的，不只是對方，還有那個曾經掏心掏肺去愛、去追夢的自己。」正因如此，她將這份感受分享給周韋杰老師，希望能透過音樂把女性在愛情與人生中歷經的酸甜苦辣唱出來，也因此誕生了〈心落雨〉這首作品。

她進一步表示，很多女人在人生道路上都曾經歷過大雨傾盆的時刻，有些是感情受傷，有些是生活挫折，也有人是在家庭、工作與夢想之間煩惱拉扯，以前總覺得下雨的時候，希望有人來替自己撐傘；但後來才知道，真正陪妳走到最後的人，往往是自己。」這也是〈心落雨〉最想傳達的核心精神。

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